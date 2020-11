Landstræner er forundret over manglende EM-afklaring

Jesper Jensen undrer sig over, at regeringen endnu ikke har givet grønt lys til at afvikle EM i Danmark.

EM i kvindehåndbold skal efter planen begynde i Danmark om bare ti dage, men dette til trods mangler der fortsat grønt lys fra regeringen til at afvikle turneringen.

Der har været tvivl om afviklingen siden i mandags, hvor Norge måtte give afkald på rollen som medvært på grund af landets coronarestriktioner.

Siden har Dansk Håndbold Forbund (DHF) været indstillet på at være solovært, men den endelige politiske opbakning lader fortsat vente på sig.

Det undrer Danmarks landstræner, Jesper Jensen, der påpeger, at alle trupper indkvarteres i bobler for at holde risikoen for coronasmitte nede.

- Jeg har en vis form for forundring. Jeg har en begrænset viden om, hvad det er, de sidder og leder efter, men jeg kan bare konstatere, at reglerne og protokollerne i hvert fald er 20, 30, 40 eller 50 gange strammere end det, vi har i Danmark, når det kommer til elitesport, siger Jesper Jensen til TV2 Sport.

Han henviser til, at klubberne i Europa i forvejen rejser rundt mellem lande for at spille turneringer som eksempelvis Champions League. Her deltager han med Team Esbjerg, som han også står i spidsen for som træner.

I DHF har man i flere dage efterspurgt en udmelding fra regeringen, og tålmodigheden er ved at være brugt helt op.

Søndag havde formand Per Bertelsen indkaldt bestyrelsen, og her besluttede man at arbejde videre henimod en afvikling af turneringen, selv om der mangler grønt lys fra politisk side.

- Vi har udviklet en omfattende coronaprotokol, der udstikker nogle meget stramme retningslinjer for vores håndtering af mesterskabet, men vi mangler fortsat at få grønt lys fra regering og myndigheder.

- Nu kan vi ikke vente længere, og derfor må vi arbejde videre til det modsatte er bevist: At vi ikke kan afvikle på trods af de meget gennemarbejdede protokoller, sagde Per Bertelsen til forbundets hjemmeside søndag.