Landstræner efter målshow: Damgaard skal være mere stabil

Når håndboldspilleren Michael Damgaard spiller, som han gjorde mod Makedonien i onsdagens EM-kamp, er han nærmest umulig at tøjle for modstandernes forsvar.

- Det er jo det, Michael kan, siger Jacobsen efter onsdagens forestilling, hvor Damgaard tordnede 11 kanonkugler ind bag Nikola Mitrevski i det makedonske mål.

- Det kunne være lækkert, hvis han havde en lille smule mere stabilitet. Det synes jeg godt, man kan kræve af ham.

- Når man så ham spille mod Makedonien, var han vanvittigt farlig og et fantastisk våben at have, siger Nikolaj Jacobsen.

Michael Damgaard har som venstre back måttet affinde sig med en rolle i skyggen af Mikkel Hansen i hele sin landsholdskarriere.

Men med sit korte aftræk og sine hurtige fødder giver han holdet en anden type trussel, når Paris-stjernen skal have en pause. Det makedonske forsvar fandt aldrig ud af at dæmme op for ham.

- Vi skal have flere af de her kampe, lyder det fra Nikolaj Jacobsen.

Med 21 mål i seks EM-kampe er Damgaard kun overgået af Mikkel Hansen og Rasmus Lauge på den danske topscorerliste.