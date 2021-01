Landstræner efter drama: Man bliver et par år ældre

To gange forlænget spilletid frem til 35-35 og straffekast skulle der til, før Egypten var besejret.

- Man blev da lige et par år ældre, siger Danmarks landstræner, Nikolaj Jacobsen, til TV2.

- Vi havde chancerne til at undgå første omkamp, og vi skulle heller ikke have været i den anden omkamp.

- Men så må vi også sige, at der reddede Niklas (Landin) os, ligesom han også på straffekastene viste, hvorfor han er blevet kåret til verdens bedste målmand, siger landstræneren.

Danmark kom skidt fra start, men så ellers ud til at være i kontrol i den ordinære kamp.

Danskerne burde derefter have sikret sig sejren i den første omgang forlængelse, men med en føring i ryggen og få sekunder tilbage fik Mikkel Hansen rødt kort for at trække tiden, og Egypten udlignede på det medfølgende straffekast.

VM-værterne begik en tilsvarende dumhed, da de var på vej mod sejren i anden forlængelse, så Magnus Landin kunne udligne og sende kampen til afgørelse på straffekast.

Herefter viste hans storebror igen klassen.

- Jeg havde egentlig en følelse af, at vi var ude, og så fik vi alligevel chancen, siger målmand Niklas Landin til TV2.

- Stor cadeau til de unge fyre, som står i det her og på den helt store scene for allerførste gang.

- Det her var noget helt specielt.

Han reddede to af de egyptiske straffekast, og da Danmark scorede på fire ud af fem, var dramaet afgjort.

- Man skal helst ikke have for mange tanker, for så går det galt.

- Man skal prøve at holde sig til det, man har aftalt med sig selv inden kampen. Og så måske lægge hovedet lidt til siden og satse på det bedste, siger Niklas Landin til TV2 om sin opskrift på succes.