Landstræner blåstempler VM-indsats: Vi var ekstremt tæt på

- Vi fik den finale, vi havde drømt om. Det var ekstremt tæt på. Det skulle ikke have gået meget anderledes, så var Jakob strøget helt til tops.

- Man kan ikke undgå at være en smule skuffet, når det var så tæt på. Men alle leverede en rigtig flot præstation. Vi bliver ved med at præstere og bliver ved med at være med i finalerne, siger Anders Lund.

Med Christopher Juul-Jensen som det kølige hoved med det store overblik lagde det danske hold sig tidligt helt op foran i feltet.

På den måde blev de røde trøjer ekstremt synlige langt henne i løbet, og det var alt sammen en del af taktikken.

- Vi kørte som forsvarende mester, og vi havde en af favoritterne. Så er det klart, at man kører for at vinde, siger Christopher Juul-Jensen, der måtte konstatere, at den del af missionen altså ikke lykkedes.

- Umiddelbart er det ærgerligt, når man kører for at vinde. Vi vandt sidste år, så barren er sat højt. Men jeg synes nu, at en femteplads er et godt resultat. Det var en stor præstation på sådan en rute, siger den stærke hjælper.

Landstræner Anders Lund mener at have fundet opskriften på dansk VM-succes.

Det danske hold har været helt med fremme de seneste fire år, og sådan kommer det også til at blive fremover, spår han.

- Hvis vi bliver ved med at køre som i dag (søndag, red.), og som vi også har gjort de sidste år, så bringer vi os også i en situation, hvor verdensmesterskabet er inden for rækkevidde, siger Anders Lund.

Ud over Jakob Fuglsangs femteplads blev det også til en pæn placering til Michael Valgren, der sluttede som nummer 11.

Franskmanden Julian Alaphilippe blev verdensmester efter at have kørt solo de sidste ti kilometer.