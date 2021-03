Landstræner advarer Axelsen mod finalemodstanders netspil

Fynboen kan dog øge sin chance for at forsvare sin titel i Birmingham, hvis han lykkes med at få neutraliseret Lee Zii Jias gode spil oppe omkring nettet.

Det siger cheflandstræner Kenneth Jonassen, der blandt andet er imponeret af malaysierens spil i kvartfinalen mod verdensetteren Kento Momota i fredags.

- Han har vist et nyt højt niveau på sin forbane, og så slog han Momota i kvartfinalen, så det bliver en udfordring for Viktor. Lee slår rigtig, rigtig hårdt og står en bundsolid defensiv. Han har ganske enkelt været exceptionelt godt spillende.

- Så det bliver både det mentale og fysikken, som vil spille ind, siger Kenneth Jonassen i en pressemeddelelse fra Badminton Danmark.

De to spillere mødte også hinanden i sæsonfinalen i slutningen af januar. Her var Viktor Axelsen suveræn, da han vandt med 21-15, 21-4. En gentagelse af de cifre er urealistisk, siger Kenneth Jonassen.

- I sæsonfinalen slog Viktor ham overlegent, men det bliver ikke det samme i den her finale. Finaler er bare en speciel størrelse, der ikke kan sammenlignes.

- Jeg forventer et rigtig, rigtig spændende opgør. Det er to spillere, som står godt til hinanden og kan byde hinanden op til dans.

- Der skal stor variation i Viktors angreb. Han skal i princippet spille sit eget spil, men rette ind i forhold til hvad malaysieren kommer med. De er ikke vant til at stå mod hinanden i en finale, så det bliver anderledes, siger cheflandstræneren.

Malaysieren har besejret Viktor Axelsen en enkelt gang. Det var i september 2019, hvor Lee Zii Jia vandt i to sæt i Korea Open.

I løbet af All England har Lee Zii Jia ikke afgivet et eneste sæt. Til sammenligning har Axelsen i tre ud af fire kampe været helt ude i et tredje og afgørende sæt. Det var blandt andet tilfældet i lørdagens semifinale mod Anders Antonsen.

Det burde være til den 22-årige malaysiers fordel, at han har spillet færre minutter og fået to timer længere til at restituere siden en uproblematisk semifinale, men det skal Viktor Axelsen kompensere for via en større rutine.

- Det er ikke tidsforskellen fra semifinalen til finalen, der bliver afgørende. Det er i højere grad den samlede kamptid under hele turneringen, man skal kigge på.

- Men der kan være en mental fordel hos Viktor, fordi han har stået i finalen før, og fordi han slog Lee i januar.

- Finaler er bare anderledes og lidt mere stimepræget end almindelige kampe. Men erfaring kan give ro og tro på egne evner, men Lee har formentlig stor selvtillid ovenpå en flot turnering, siger Kenneth Jonassen.

Det eksakte kamptidspunkt afhænger af længden på de øvrige All England-finaler. Viktor Axelsens kamp går dog næppe i gang tidligere end klokken 14 dansk tid.