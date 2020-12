Landstræner: Vi kan vinde med vores nuværende niveau

Især fysisk kunne de spanske viceverdensmestre slet ikke hamle op med danskerne, og netop på det fysiske aspekt ser landstræner Jesper Jensen store fordele for det danske hold. Faktisk i forhold til alle de andre nationer.

Der var klasseforskel på Danmark og Spanien, da de to hold tørnede sammen i mellemrunden ved håndbold-EM for kvinder i Herning søndag.

- Vi står i en fysisk forfatning, som jeg ikke tror, at andre kan være med på lige nu, lyder det fra den slutrundedebuterende landstræner.

- Vi står godt, er glade og nyder hinandens selskab. Vi står skarpt, og der skal lyde stor ros til dem, som er omkring holdet. Alt kører bare efter en snor, og vi bliver dygtigere og dygtigere.

Netop det store fokus, på at alt kører efter en snor og sikrer spillerne optimal hvile, samtidig med at der igen mod Spanien var plads til at bruge hele truppen på banen, stiller Danmark rigtig godt.

- Vi behøver ikke at blive dygtigere i løbet af turneringen, bare de andre bliver dårligere. Og det gør de, fordi de fysisk ikke kan være med os, mener Jesper Jensen.

Og hos spillerne er der også stadig masser af friskhed og optimisme efter fem kampe på kort tid og udsigt til at møde et af verdens allerbedste hold i form af Rusland.

- Vi kommer med selvtillid, og de kommer med lidt friske ben. Men det føler jeg egentlig også, at vi gør, siger forsvarsspecialisten Line Haugsted.

- Alle hold har haft svært ved at komme igennem vores forsvar, så hvis vi bare kan holde fast der og trykke dem i noget kontra og med noget fysik, så tror jeg, vi har gode chancer.

Rusland er kendt for sin voldsomme fysik, men det er ikke noget, som skræmmer Viborg-skytten Kristina Jørgensen.

- Det bliver en sindssygt fysik kamp. De er jo helt vildt godt trænet, men det er vi heldigvis også. Der kommer meget tryk på kedlerne, og jeg tror, det bliver en god håndboldkamp. Det bliver marginaler, der afgør det, siger hun.

Danmark skal vinde kampen for at komme i semifinalen. Alle andre udfald vil give russerne billetten til weekendens slutkampe.