Landstræner: Sejr over Frankrig giver et boost før EM

Samtidig fik danskerne rejst sig ovenpå lørdagens nederlag til Norge.

- Det giver et boost at vinde over Frankrig.

- Der er ingen tvivl om, at vi var skuffede i går, siger Nikolaj Jacobsen til TV2 Sport efter den fornemme skalp.

Landstræneren sparede endnu en gang Danmarks største stjerne, Mikkel Hansen, der døjer med knæproblemer.

I Mikkel Hansens fravær tog andre over. Blandt andre Morten Olsen og Rasmus Lauge, der scorede det danske sejrsmål til 29-28 på et langskud i sidste sekund.

Nikolaj Jacobsen glæder sig over, at andre spillere trådte i karakter.

- Når vi kommer til Kroatien, kan Mikkel ikke spille otte kampe à 60 minutter. Det kan ikke lade sig gøre.

- Derfor var det rigtig godt for holdet at få noget tid uden Mikkel, der selvfølgelig er rigtig vigtig for os. I dag var det rart at se en opstilling med Rasmus Lauge og Morten Olsen fungere rigtig godt, siger landstræneren.

Status i Golden League blev danske sejre over Frankrig og Egypten og et nederlag til Norge.

Danmark åbner EM på lørdag, hvor Ungarn venter i den første kamp.