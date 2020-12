Landstræner: Norge bør også være bange for os

Med en pragtpræstation tirsdag aften kørte de danske håndboldkvinder hen over de stærke russere ved EM i Herning.

Norges uhyggeligt stærke mandskab venter på modsatte banehalvdel, og nordmændene har vist skræmmende styrke ved slutrunden hidtil.

Samtlige kampe er blevet vundet stort. Faktisk med en gennemsnitlig målforskel på mere end 11 mål.

Alligevel mener de danske spillere, at de har vist et niveau, som gør, at en finaleplads ikke er urealistisk.

- Jeg synes også, vi har meget mentalt overskud, og den selvtillid, vi tager med fra denne her kamp (mod Rusland, red.), er virkelig stor, siger Mie Højlund.

- Jeg tror, Norge er et hold, vi har en chance mod. Vi skal bare stå skarpt og holde os til konceptet, som vi gjorde i denne kamp. Så er det slet ikke en umulig opgave.

Ved Golden League-stævnet i oktober fik Danmark klø af Norge. I november spillede de to nationer to tætte testkampe, men igen med norsk sejr i begge.

Alligevel mener landstræner Jesper Jensen, at de norske spillere bør frygte Danmark i holdets nuværende udgave.

- Jeg synes, vi havde skovlen under dem, især i den sidste testkamp, hvor vi spillede rigtig godt. Så jeg tænker da også, at Norge kan være lidt bange for Danmark, siger han.

Det er mange år siden, Danmark har slået Norge, især ved en slutrunde. I den interne nordiske konkurrence har Norge været minimum et niveau over de andre.

De danske spillere føler dog, at de har elimineret en del af afstanden op til nordmændene under Jesper Jensens ledelse.

- Ikke siden EM 2016 har vi haft en stabilitet, som vi har vist her. Vi har haft meget få udfald her, så hvis ikke vores forudsætninger skulle være gode nu, har jeg svært ved se, hvornår det skulle være, siger Kathrine Heindahl.

- Jeg synes, vi står et andet sted, end de gange vi har mødt dem tidligere.

Kampen mellem Danmark og Norge spilles fredag klokken 20.30.