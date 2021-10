Landstræner: Mindre stærk kvindeliga giver os en fordel

Det mener Lars Søndergaard, der er landstræner for fodboldkvinderne, og som vurderer, at flere unge talenter får chancen på klubholdene, fordi ligaen netop ikke er en af de stærkeste.

- Vi har en dygtig talentudvikling herhjemme, og vores held med kvindeligaen er efter min mening, at de unge får lov til at spille.

- Måske også fordi ligaen ikke er så stærk som nogle af de andre ligaer, men i det mindste får de unge så lov til at spille, og nogle af de unge udvikler sig på den måde, siger Lars Søndergaard.

Han mener, det er vigtigt, at Danmark hele tiden bliver ved med at kunne udvikle talenter, og det er nemmest, hvis den hjemlige liga ikke er blandt de absolut bedste i Europa.

- Langt hen ad vejen er det en positiv udvikling, og på længere sigt bliver det en fordel for landsholdet, siger landstræneren.

Samtidig er det vigtigt, at han kan råde over topspillere fra de bedste ligaer i verden som Pernille Harder og Nadia Nadim.

- Udviklingen, der sker internationalt, og som gør, at vi også har flere spillere i udlandet, der spiller på relativt store adresser og bliver matchet helt vildt, er selvfølgelig også en fordel for landsholdet, siger han.

Danmark er kommet godt i gang med VM-kvalifikationen med to storsejre på 7-0 hjemme over Malta og 8-0 ude over Aserbajdsjan.

- Vi har fundet ind i et godt spor. Vi forsøger hele tiden at blive bedre. Det synes jeg faktisk, vi lykkedes med fra den ene til den anden kamp. Først slog vi Malta, men var endnu mere overlegne mod Aserbajdsjan.

- Vores mål var at stå med seks point. Vi viste, at det er os, de andre i gruppen skal jagte. Det kunne vi ikke gøre bedre end ved at få så godt et målregnskab, siger Lars Søndergaard.

I de næste opgaver venter Bosnien på hjemmebane i Viborg 21. oktober, og fem dage senere skal Danmark en tur til Montenegro.

Gruppens stærkeste hold formodes at være Rusland, og da kun nummer et i gruppen går direkte videre til VM i 2023, er det førstepladsen, danskerne går efter.

- Selv om russerne er med til EM, og at det bliver en svær ombæring, så er vores helt klare mål er at blive etter i gruppen og på den måde kvalificere os, siger Lars Søndergaard.