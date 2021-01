Landstræner: Kun bordtennis har fået Gidsel op at køre

Selv om Mathias Gidsel høster ros fra alle sider og tre gange er blevet kåret til kampens bedste spiller ved VM, skal man ikke frygte, at han mister jordforbindelsen.

Ifølge landstræner Nikolaj Jacobsen er der ikke behov for at holde den 21-årige slutrundedebutant i specielt kort snor på hotelgangene eller under træningen i Egypten.