Landstræner Jacobsen uddeler roser: Vi er et kæmpe hold

Danmark havde intet at spille for, mødte op med maveproblemer i truppen og afklapsede alligevel Kroatien med 38-26 i den sidste kamp i mellemrunden ved VM i herrehåndbold.

At Danmark mandag kunne levere sådan en opvisning under de omstændigheder, fortæller landstræner Nikolaj Jacobsen, at hans tropper er et kæmpe hold.