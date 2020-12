Landstræner: Ekstremt svært at sortere Lindberg fra

I stedet skal Lasse Svan og Johan Hansen udgøre fløjduoen i højre side, men det har ikke været nogen let beslutning for landstræneren.

- Det har været ekstremt svært at skulle vælge på den position. Det er hårdt at skulle sige til en mand, der leverer varen, næsten hver gang han spiller, at han ikke kunne komme med, siger Nikolaj Jacobsen.

Trods sin høje alder leverer Hans Lindberg stadig stabilt gode præstationer for Füchse Berlin.

Med 63 mål i 11 kampe er han aktuelt nummer ni på Bundesligaens topscorerliste. Men det er altså ikke nok til at komme i VM-truppen.

- Det er et udtryk for, at de to andre også har gjort det rigtig godt.

- Johan har været rigtig god, de gange han har været med landsholdet. Lasse er vores vicekaptajn og har været den foretrukne på pladsen i mange år nu, siger Nikolaj Jacobsen.