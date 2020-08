- Det er ikke, fordi jeg er sortseer, men jeg mener, at det er realistisk at sige, at det ser sort ud, siger Anders Lund til Ekstra Bladet. (Arkivfoto)

Landstræner: Det ser sort ud for VM i cykling

Anders Lund ser det som realistisk, at VM ikke bliver til noget, efter at Schweiz har trukket sig som vært.

Verdensmester Mads Pedersen kan måske se frem til et år mere i den regnbuefarvede VM-trikot.

I hvert fald bliver det svært for Den Internationale Cykelunion (UCI) at finde en ny vært for landevejsmesterskaberne, efter at Schweiz onsdag trak sig.

Det vurderer landstræner Anders Lund.

- Det er ikke, fordi jeg er sortseer, men jeg mener, at det er realistisk at sige, at det ser sort ud.

- Nu er det ikke mig, der forhandler med forskellige byer, men man kan jo se omkring sig og konstatere, at det ikke helt går i den rigtige retning ude i verden, siger Lund til Ekstra Bladet.

Schweiz tillader ikke store arrangementer med mere end 1000 personer før 30. september på grund af risiko for coronasmitte.

Det har fået de schweiziske arrangører til at trække sig, da VM efter planen skal afholdes fra 20. til 27. september.

Kort efter meddelelsen om, at Schweiz trak sig som vært, skrev UCI på Twitter, at der ledes efter en ny vært for verdensmesterskabet.

- VM 2020 vil ikke finde sted i Aigle-Martigny. UCI arbejder nu på at finde et alternativt projet i Europa i samme tidsperiode og med samme løbsprofil, skriver UCI.

Med samme løbsprofil henvises til den bjergrige rute, der efter planen skulle være kørt omkring Aigle-Martigny i Schweiz.

Det står allerede klart, at de danske mandlige cykelryttere ikke kommer til at køre hverken linjeløbet eller enkeltstarten ved EM i cykling, der begynder 24. august.

Anders Lund kalder arbejdsforholdene for tiden for "vanskelige" og "stærkt demotiverende". Og en potentiel aflysning af VM er prikken over i'et.

- VM er et kæmpestort højdepunkt på sæsonen for mig som landstræner. Det er det, vi i unionen arbejder hen imod hele sæsonen, siger han til Ekstra Bladet.

Mads Pedersen vandt VM sidste år som den første danske seniorrytter på herresiden. Tidligere har Amalie Dideriksen vundet kvindernes landevejs-VM.