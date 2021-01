Landsholdsveteran: Rigtig beslutning at droppe Hviderusland

Det besluttede Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) mandag efter længere tids stigende pres for at droppe landet som VM-vært.

Den danske landsholdsspiller Julian Jakobsen bakker op om IIHF's beslutning.

- Jeg har ikke fulgt super meget med i den sag, fordi vi møder jo egentlig bare op og spiller, men jeg synes da, det er den rigtige beslutning.

- Vi lever i en verden i dag, hvor der desværre stadig er folk, som er undertrykte. Det kan vi jo ikke have. Så jeg synes, det var den rigtige beslutning, siger 33-årige Jakobsen, der til daglig spiller i Aalborg Pirates.

Hviderusland har oplevet voldsomme demonstrationer rettet mod præsident Aleksandr Lukasjenko, efter at han i august blev genvalgt.

Oppositionen beskyldte præsidenten for at have svindlet med valget, og EU har siden indført sanktioner mod Lukasjenko.

Julian Jakobsen mener, at man skal passe på med at blande sport og politik sammen, men at det nogle gange er nødvendigt.

- Med den måde, verden er sat sammen på i dag, med alle de informationer, vi kan få gennem tv, sociale medier og så videre, kan man ikke undgå, at det bliver blandet sammen.

- Selvfølgelig har det, der sker i Hviderusland, ikke noget med ishockey at gøre, men ved at gøre det her, bakker man jo op om dem i Hviderusland, der er undertrykte, og så kan man jo håbe på, det ændrer sig over tid, siger landsholdsveteranen, som ikke har drøftet sagen med sine kolleger på nationalmandskabet.

Danmarks Ishockey Union har meddelt IIHF, at man i Herning kan afvikle de VM-kampe, der skulle have været spillet i Hviderusland.

Julian Jakobsen kalder udsigten til eventuelt at skulle spille VM-kampe på hjemmebane for "interessant".

- Vi har jo gode erfaringer med den slags. Det er jo så sørgeligt, at det nok vil blive uden tilskuere. Men det er da godt, hvis vi kan hjælpe med at få afholdt VM, siger han.

Danmark var i 2018 vært for VM i ishockey.

Dette års udgave af verdensmesterskaberne afholdes fra 21. maj til 6. juni.