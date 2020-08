Landsholdsudtaget Mæhle: Min familie får noget tilbage

- Jeg er helt vild glad, også på min families vegne. De får også noget tilbage for alt det, som de har ofret, siger Joakim Mæhle til Genks hjemmeside.

Nordjyden skiftede for tre år siden fra AaB til Genk, hvor han gennem flere sæsoner har været en profil. I forrige sæson var han med til at gøre holdet til belgisk mester.

Det er dog først, efter at Kasper Hjulmand har taget over fra Åge Hareide, at der er blevet plads til Mæhle.

- Jeg er ekstremt stolt over at være blevet udtaget. Det er min store drøm at repræsentere mit land en dag. Det er det, vi arbejder for hver dag, siger han til klubbens hjemmeside.

Danmarks kampe mod Belgien og England i Nations League spilles 5. og 8. september i København.