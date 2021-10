Landsholdsspillernes advarsel: Vi må ikke tænke på VM

Der skal udelukkende holdes fokus på at vinde kampen - ikke på hvad udbyttet af en sejr er. Sådan lyder det fra landsholdsmålmand Kasper Schmeichel og forsvarsprofil Andreas Christensen på et pressemøde forud for kampen.

- Det er en kæmpe finale for os, og jeg tror, at det bliver en rigtig svær kamp for os. Vi skal spille kampen uden følelser og tanker på, hvad vi kan opnå. Vi bliver nødt til at være kyniske og spille, som var det en hvilken som helst anden kamp og ikke tænke på, hvad vi kan opnå ved at vinde den.

- Hvis man fjerner noget fokus fra fodboldspillet på det her niveau, så mister man et eller andet, og det er nok til at tabe kampen, siger Kasper Schmeichel.

Den danske målmand fortæller, at følelsen inden Danmarks første VM-matchbold ikke er anderledes end før de andre afgørende kvalifikationskampe, Schmeichel har været en del af, selv om Danmark har flere chancer og formentlig kommer til VM, selv hvis det kikser tirsdag.

I de seneste to kvalifikationsturneringer har Danmark snuppet en VM- og EM-plads i en afgørende udekamp mod Irland. Det skaber ro at vide, at det ikke er en enkelt kamp og måske nogle tilfældigheder, der nu skal afgøre Danmarks VM-skæbne.

- Vi vil for alt i verden undgå at komme i de positioner igen, for det har været frustrerende og lidt for spændende for os, så det vil vi gerne undgå, siger Andreas Christensen.

Taber Danmark til Østrig, kan Danmark stadig selv afgøre VM-skæbnen ved enten at slå Færøerne eller Skotland i november - eller håbe på skotske pointtab mod Færøerne og Moldova.

To gange har Kasper Schmeichel fejret en slutrundebillet i Dublin, men han tror, at det vil være en anderledes oplevelse at fejre det i Parken, selv om hans tanker egentlig kun går på, hvordan Danmark kan slå Østrig.

- Det er ingen hemmelighed, at Parken altid er noget specielt. Der er ikke andre steder, jeg hellere vil spille end i et fyldt Parken.

- Men fokus er ikke på omstændighederne og omgivelserne, og hvor vi kan kvalificere os, for det handler om at kvalificere sig, uanset om det så ville have været i Irland eller Moldova.

- Det bliver ekstra specielt, hvis vi gør det foran vores hjemmepublikum, men fokus er først og fremmest på, at vi skal gøre jobbet færdigt, siger Kasper Schmeichel.

Danmark har vundet syv ud af syv VM-kvalifikationskampe og har en målscore på 26-0.