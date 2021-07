Landsholdsspillere vil gøre engelsk flertal på Wembley tavst

Under en tiendedel af billetterne - 5000 - er afsat til danskere, og så får de mest trofaste roligans ikke engang mulighed for at være til stede, da britiske coronaregler kun gør det muligt for danskere med britisk adresse at få billet.

Det store engelske flertal skal gøres stille, mener forsvarsspilleren Jannik Vestergaard.

- Jeg synes ikke, man kan tale om, at det er retfærdigt eller ikke retfærdigt. Der vil være et overtal af engelske fans, men det ser jeg som motivation. Det ville være lidt af en bedrift at få 60.000 fans til at være tavse, siger han.

De britiske myndigheder afviste søndag at lave en særordning, så danske fans kunne rejse ud og hjem samme dag og blive i samme coronaboble.

Derfor er det kun de omkring 30.000 danskere, der bor i Storbritannien, der kan købe billet til semifinalen.

Landstræner Kasper Hjulmand er egentlig bare glad for, at der igen kan komme tilskuere på lægterne efter en lang periode med ingen eller få på tribunerne.

- Vi skal huske, at EM blev udsat for et år siden. Vi har alle oplevet tomme stadioner det seneste år. At komme ind på Wembley foran 60.000 er motiverende. Det er også motiverende at gøre publikum stille, siger han.

Danmark har haft en stor tilskuerfordel under hele EM. De tre gruppekampe blev spillet i Parken, hvor klart størstedelen var danskere.

Så fulgte en ottendedelsfinale i Amsterdam, hvor waliserne ikke måtte komme ind, og i kvartfinalen mod Tjekkiet i Baku havde flest danskere valgt at pakke kufferten og drage østpå.

Nu kommer det danske hold for første gang rigtigt på udebane under slutrunden.

- Det er klart, at det er endnu federe at spille i Parken for hjemmebanepublikummet. Men det næstbedste er trods alt, at der er fans på lægterne, ligegyldigt om de holder med os eller er imod os, siger Yussuf Poulsen.

- Det er de kampe og oplevelser, som man håber, at man kan få lov til at prøve i sin karriere.

- Jeg tror, at vores semifinale mod England, som får lov til at spille på hjemmebane, kommer til at være en endnu vildere oplevelse, end den anden kommer til at være, siger Leipzig-angriberen.

Den anden semifinale står mellem Italien og Spanien. Både de to semifinaler og finalen afvikles på det engelske nationalstadion.

Kampen mellem England og Danmark fløjtes i gang på onsdag klokken 21 dansk tid.