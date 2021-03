Landsholdsspillere om Qatar-aktion: Vi får kritik uanset hvad

Sådan lyder det fra Daniel Wass og Jens Stryger Larsen dagen efter, at landsholdet forud for en VM-kvalifikationskamp mod Moldova bar t-shirts med budskabet "football supports change" (fodbold støtter forandringer).

Spillerne på det danske fodboldlandshold accepterer, at holdet bliver kritiseret for omfanget af den trøjemarkering, der skal øge fokus på menneskerettighedskrænkelserne i VM-værtslandet Qatar.

Fanorganisationen Danske Fodboldfans, der repræsenterer flere end 50.000 fans af danske klubber og det danske landshold, kalder landsholdets markering for en "minimumsindsats" og en "ommer".

Spillerne havde kun trøjen på i få sekunder, da der skulle tages fotos, men ikke under nationalsangen, hvor de får mere skærmtid. Samtidig burde landsholdsspillerne og DBU stille krav til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og til Qatar, lyder en del af kritikken.

- Man kan blive ved med at kritisere os. Vi kan også læse, at vi havde den på i for lidt tid, og sådan kan man blive ved. Vi fik vist, hvad vi står for, og hvad vi går ind for, og det var det vigtigste for os.

- Nogle gange kan det være svært at gøre tingene rigtigt, for hvad er nok? Det er medierne jo også med til at blusse op, siger Daniel Wass.

Jens Stryger Larsen er på linje med backkollegaen.

- Det var os som spillertrup, der valgte hvordan det skulle være. Generelt er der altid nogen, som har en holdning, og nogen der har en anden holdning. Vi valgte at gøre det på den måde, som vi synes var den rigtige op til kampen, siger han.

Også landstræner Kasper Hjulmand har en følelse af, at der altid kommer kritik af spillernes handlinger, selv om de udelukkende har gode intentioner.

- Uanset hvad spillerne gør, så vil der være nogen, som kritiserer det. Da vi lavede en markering om antidiskrimination, syntes nogen, at det var en fejl overhovedet at markere sig. Nu var det så en for lille markering i forhold til Qatar.

- Jeg vil hæfte mig ved, at vi taler om menneskerettigheder nu. Det er vel for helvede godt?

- Der er kommet en debat omkring det, og det ser heldigvis ud som om, at debatten ruller i Europa. De her markeringer fra spillerne sender nogle signalerne til fodboldpolitikerne, som kan være med til at lægge et pres på Fifa og Qatar før VM.

- Jeg kan godt lide, at spillerne har taget sig tid til det her. Jeg var selv med til deres møde med Amnesty i tirsdags. Jeg synes, at spillerne mange steder gør det fantastisk i en debat, hvor de er taget som gidsler, siger landstræneren.

Det er fortsat ikke afklaret, om landsholdet vil komme med en ny markering i forbindelse med onsdagens udekamp mod Østrig.