Landsholdsspillere kan se familien efter Eriksen-hændelse

Fodboldlandsholdet lever under strikse coronarestriktioner under EM, men lørdagens dramatiske begivenhed i Parken har fået Dansk Boldspil-Union (DBU) til at lempe på kravene.

Det fortæller fodbolddirektør i DBU Peter Møller på søndagens pressemøde.

- I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt vi har opfordret spillerne til at bryde boblen. Det har vi selvfølgelig ikke. Men vi har lyttet til den professionelle hjælp, vi har fået, og de krisepsykologer, der har forstand på, hvordan mennesker, der har oplevet situationer som den her og er i chok, bedst muligt kan komme videre.

- Vi ønsker at komme videre og fortsætte i turneringen. Vi ønsker at gøre danskerne stolte og samle dem om det her hold. Spillerne ønsker at spille den her turnering, men de har hver især individuelle ønsker og behov for, hvordan de skal komme videre.

- Nogle har behov for at være sammen med deres allerkæreste, og det har vi selvfølgelig ikke stillet os i vejen for. Om det er at bryde boblen, ved jeg ikke. Vi viser bare det, der skal til for at løfte spillerne. Det er det, vi bekymrer os om nu, siger fodbolddirektøren.

Lørdagens kamp mellem Danmark og Finland blev afbrudt i en time og tre kvarter, da Christian Eriksen kollapsede og fik hjertestop.

Inter-stjernen modtog livreddende behandling på græstæppet i Parken og blev flankeret af de chokerede holdkammerater på vej ud af stadion.

Herefter blev Eriksen fragtet til det nærliggende Rigshospital, hvor hans tilstand søndag blev beskrevet som stabil. Først efter en række forskellige test kan specialisterne vurdere, hvordan fynboens helbred vil blive påvirket af episoden.