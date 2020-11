Landsholdsspillere kan rejse hjem til kampen mod Island

De danske landsholdsspillere, der bor i England, får lov til at rejse til Danmark for at spille Nations League-kampen hjemme mod Island.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) torsdag aften på sin hjemmeside.

Landsholdsspillerne var forhindrede i at tage hjem til onsdagens testkamp mod Sverige, fordi Storbritannien har indført et indrejseforbud for danskere.

Folk, der har været i Danmark, men er britiske statsborgere eller har fast bopæl i landet, skal ifølge reglerne i 14 dages karantæne ved indrejse i Storbritannien.

Men ifølge DBU har den britiske regering nu sørget for at lave en særregel, der gør det muligt for de danske spillere at deltage i søndagens kamp uden at risikere karantæne, når de vender retur til deres bopæle i England.

Beslutningen er truffet efter tæt dialog mellem DBU, Det Engelske Fodboldforbund (FA) samt den danske ambassade i London og Udenrigsministeriet, skriver DBU.

Det betyder, at Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Jannik Vestergaard, Andreas Christensen, Pierre-Emile Højbjerg, Henrik Dalsgaard og Mathias Jensen nu kan støde til truppen. Højbjerg har dog karantæne i kampen mod Island.

Transportminister Benny Engelbrecht bekræfter samme nyhed i et opslag på Twitter.

- Jeg har haft et godt møde med min britiske kollega Grant Shapps, der desværre har forlænget de britiske rejserestriktioner, der blandt andet rammer godstransport fra Danmark - regeringen arbejder på alle fronter for at komme godt igennem denne svære periode.

- Ministeren kunne dog som et lille lyspunkt oplyse, at danske landsholdsspillere bosat i Storbritannien vil få mulighed for at rejse til Danmark for at deltage i Nations League, skriver ministeren.

Landstræner Kasper Hjulmand har jongleret med en masse nye spillere i den danske trup, som foruden afbuddene fra England har efterudtaget en række nye spillere efter to positive coronaprøver i den danske lejr.

Onsdag vandt Danmark 2-0 over Sverige, men i kampen fik hele otte spillere debut, og Hjulmand måtte se den fra sit hotelværelse, fordi han ligesom en stor del af landsholdet var i isolation.

Han glæder sig over, at han nu kan råde over flere af de sædvanlige startere.

- Vi har hele tiden argumenteret for, at spillerne i de engelske klubber kan rejse hjem til Danmark, så vi er glade for, at det nu er muligt. Uanset hvad har det været en fornøjelse at se og arbejde med så mange gode og engagerede landsholdsspillere.

- Det er godt for landsholdet og godt for dansk fodbold. Nu glæder vi os til at træne op til den vigtige kamp mod Island, siger han til unionens hjemmeside.

Mens det søndag gælder hjemmekampen mod Island i Parken, venter Belgien tre dage senere på udebane.

Dispensationen fra den britiske regering omfatter også det islandske landshold, som får lov til at rejse til England med samtlige spillere fra truppen til næste uges kamp efter besøget i Danmark.