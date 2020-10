Jonas Wind, Andreas Skov Olsen, Yussuf Poulsen og Robert Skov er blandt de mange landsholdsspillere, der har taget det afslappet i sommerens transfervindue og er blevet i den samme klub. For Wind og Poulsens vedkommende gælder det tilmed, at de har forlænget deres kontakter i transfervinduet.

Landsholdsspillere har lille flyttelyst før EM

Udsigten til at realisere den drøm har fået landsholdsspillerne til at træde varsomt i sommerens transfervindue, der lukkede ved overgangen fra mandag til tirsdag.

Der er lidt over otte måneder til fodboldlandsholdets første gruppekamp ved EM på hjemmebane i Parken, og alle spillere med rødbedefarvet pas og evnerne til at være med drømmer om at blive en del af den unikke oplevelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her