Landsholdsspillere er enige i DBU's Qatar-håndtering

Spillerne på det danske herrelandshold i fodbold bakker op om Dansk Boldspil-Unions (DBU) håndtering af debatten om forholdene i VM-værtsnationen Qatar.

Det siger anfører Simon Kjær i en meddelelse på DBU's hjemmeside efter et møde mellem spillerrådet og DBU's formandskab og ledelse.

- Som anfører må jeg sige, at vi spillere har jo ikke valgt, at VM 2022 skal spilles i Qatar, og vi er meget kritiske over for de menneskerettighedsforhold, vi ser i landet. Vi bakker naturligvis fortsat fuldt og fast op om DBU's kritiske linje over for Qatar, siger han.

Næste år er Qatar vært for verdensmesterskabet i fodbold, men kritikken er særligt i år haglet ned over oliestaten.

Forholdene for migrantarbejderne i Qatar var til stor debat før, under og efter VM-kvalifikationskampene i foråret.

Her markerede det danske landshold sin holdning til Qatar med t-shirts, hvor der stod "football supports change" (fodbold støtter forandringer).

I februar skrev avisen The Guardian, at flere end 6500 migrantarbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka er døde i Qatar, siden landet i 2010 fik tilkendt værtskabet for VM.

Det fik straks kritikken af Qatar til at blusse yderligere op. Flere norske klubber opfordrede Det Norske Fodboldforbund til en VM-boykot, og samme melding kom fra en gruppe danske fans.

Men holdningen fra DBU er fortsat den samme.

- DBU og landsholdsspillerne har ikke været med til at beslutte, at VM 2022 skal afholdes i Qatar. Det er en kontroversiel beslutning, og der er fortsat store udfordringer på menneskerettighedsområdet hos VM-værterne, siger DBU-formand Jesper Møller tirsdag.

- Derfor har DBU siden 2015 arbejdet for at skabe forandringer i Qatar i tæt samarbejde med vores nordiske kolleger og efter rådgivning fra blandt andet fagbevægelsen og Amnesty International.

- DBU's bestyrelse og ledelse går forrest i arbejdet med at skabe forandringer i Qatar, så spillerne kan fokusere på spillet på banen. Det er vores ledelsesansvar at fortsætte kampen for bedre menneskerettigheder i Qatar, siger han.

I foråret sendte DBU et brev til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) med en række opfordringer til, hvad Fifa burde gøre for at øge presset på Qatar.

Det blev fulgt op med et nyt brev til Fifa. Det opfølgende brev blev udformet i samarbejde med de øvrige nordiske fodboldforbund.

Her gjorde forbundene opmærksom på, at det var uacceptabelt, at de reformer, der er vedtaget for at forbedre arbejdstagerrettighederne, ikke blev implementeret ordentligt.

Tidligere i august offentliggjorde menneskerettighedsorganisationen Amnesty Internationals en ny rapport om Qatar.

I rapporten fremgik det blandt andet, at over 15.000 migrantarbejdere er døde i Qatar i perioden 2010-2019. Tallet omfatter migrantarbejdere i alle arbejdsfunktioner - også dem der ikke har relation til VM-byggerier og infrastrukturelle projekter i forbindelse med fodboldslutrunden.