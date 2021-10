Landsholdsspillere: VM hvert andet år er unødvendigt

Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) ønske om at afholde VM-slutrunder hvert andet år behager ikke to af profilerne på det danske fodboldlandshold.

Det mener Thomas Delaney og Joakim Mæhle.

- Man skal passe på, at man ikke sidder fast i historien og siger, at VM og EM bare skal være hvert fjerde år, men jeg synes, at det kan noget, at der er langt imellem.

- Hvis vi skal have VM hvert andet år, skal vi så også have EM hvert andet år? Så har vi jo en slutrunde hvert år. Det er meget at bede spillerne om, siger Thomas Delaney.

Belastningen vil ramme spillerne både fysisk og mentalt, mener han.

- En slutrunde forkorter ens ferie, og fysisk forkorter det ens karriere. Der er undersøgelser, der viser, at landsholdsfodbold forkorter ens karriere. Så en slutrunde inklusive alle kampene op til kræver noget både fysisk og mentalt.

- Så jeg synes, det er unødvendigt med flere slutrunder, siger Thomas Delaney.

Joakim Mæhle er enig.

- Jeg tænker først og fremmest, at det lyder af mange kampe - også ekstra kvalifikationskampe - der skal spilles. Jeg tror også, at charmen vil forsvinde, hvis der er VM hvert andet år.

- Og hvis der kommer VM hvert andet år, så er det nok et spørgsmål om tid, før der også kommer EM hvert andet år, og så er det endnu flere kampe, og det vil øge presset endnu mere på os spillere. Så jeg håber, at vi får en stemme, inden der bliver besluttet noget som helst, siger nordjyden.

Thomas Delaney ser også gerne, at spillernes stemme styrkes. Det er de nationale fodboldforbund i hele verden - og ikke spillerne - der kan træffe beslutningen om at afvikle VM hvert andet år.

- Den Internationale Spillerforening (Fifpro) skal måske have en stemme, der er lidt stærkere. Det er jo ikke vores beslutninger - det er lige som med VM i Qatar. Jeg vil gerne have, at vi bliver spurgt, siger Delaney.

Med flere højt profilerede fodboldkampe risikerer man også, at fodbolden samlet set mister tiltrækningskræft, fordi der bliver for meget af den.

- Vi har ikke brug for mere fodbold, vi har brug for bedre fodbold. Der bliver lavet nye turneringer over det hele, så der kommer flere kampe, og man kan se fodbold hver dag, men der er længere mellem de gode kampe.

- Jeg tror ikke, at vi får bedre fodbold af, at der bliver spillet VM hvert andet år, siger Delaney.

Landstræner Kasper Hjulmand har tidligere blandet sig i debatten og påpeget, at man burde spørge spillerne til råds, inden man øger antallet af slutrunder.

Den holdning fastholder han og påpeger, at internationale fodboldledere risikerer modstand og opbrud, hvis de ikke er parate til at lytte til spillernes ønsker.

- Jeg tror, der kan ske mere aktivisme fra os aktører. Jeg håber, at dem, der træffer beslutningerne, ser det fra spillernes og de aktives side, siger Kasper Hjulmand mandag eftermiddag.

Direktøren i Dansk Boldspil-Union (DBU), Jakob Jensen, støtter den modstand, som Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har rettet mod Fifas ønske om flere VM-slutrunder.

Jakob Jensen har dog også sagt, at det kan være svært at bremse Fifas ønske, fordi nationer uden for Europa og Sydamerika formentlig vil bakke op om forslaget.

Den opfattelse har Kasper Hjulmand også.

- Det er ikke svært at forstå, hvor stemmerne kommer fra. Det er sådan, det er. Der er gode og dårlige ting ved et stort demokrati, og der er formentlig stemmer nok til at få det ført igennem, siger Kasper Hjulmand.

Der er ikke truffet en beslutning om at indføre VM-slutrunder hvert andet år, men spørgsmålet ventes at være en central del af dagsordenen på Fifas kongres næste år.

Det næste VM afvikles i Qatar i 2022. I 2026 spilles VM i USA, Mexico og Canada.