Landsholdsback har aldrig tabt i 30 kampe for Danmark

Fodboldspilleren Jens Stryger Larsen har i mere end fire år ikke prøvet at tabe med det danske landshold.

I foreløbig 30 landskampe er det blevet til 17 sejre, 13 uafgjorte kampe og nul nederlag for den alsidige back.

Den 29-årige Udinese-spiller var senest med til at slå Sverige med 2-0 i en testkamp onsdag. Stimen uden nederlag kan fortsætte søndag aften, hvor landsholdet møder Island i Nations League.

- Det er svært ikke at tænke over den statistik. Og jeg får det da også at vide en gang i mellem.

- Men det er ikke sådan, at jeg går hjem og sætter et kryds i kalenderen, hver gang der er en kamp, jeg har været med i, som vi ikke har tabt.

- Jeg forsøger at gøre mit bedste, hver gang jeg er med landsholdet. Indtil videre er det jo gået rigtigt godt resultatmæssigt, siger Jens Stryger Larsen.

Backen, der både kan bruges i højre og venstre side, fik sin debut for landsholdet i en 5-0-sejr i testkamp mod Liechtenstein 31. august 2016.

Dengang kom Jens Stryger Larsen på banen midtvejs i anden halvleg i stedet for Riza Durmisi, og han scorede sit hidtil eneste landskampsmål.

I sine 30 optrædener i rødt og hvidt er han startet inde i 27 kampe. Syv gange er han blevet pillet ud før tid.

De fleste af kampene har været betydende - blandt andet tre gruppekampe ved VM i Rusland i 2018.

På vejen til slutrunden var han på banen i seks VM-kvalifikationskampe, ligesom det er blevet til otte kvalifikationskampe på vejen mod mod EM i 2021.

Efter en skade har han kun spillet tre kampe for Udinese, og landstræner Kasper Hjulmand har sagt, at han gerne skåne ham lidt i denne fase.

Men står det til Jens Stryger Larsen, vil han bare gerne spille alle landskampene.

- Det er svært som fodboldspiller selv at sige, at nu vil jeg gerne lige have en pause. Især når jeg har været ude i over to måneder med en skade.

- DBU og Udinese har et godt samarbejde i forhold til at finde ud af, hvor meget jeg skal belastes i træning og i styrkelokalet.

- Det er dem, der har kvaliteterne til at vide, hvad der passer mig bedst i forhold til træningsbelastning. Så det har de helt styr på, siger Jens Stryger Larsen.

Søndagens landskamp mod Island i Nations League spilles i København klokken 20.45.