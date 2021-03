Landsholdsspiller frygtede for karrieren efter grimt uheld

Den nu 21-årige dansker måtte køres i ambulance til hospitalet i Reykjavik, og lige da skaden var sket, frygtede Skov Olsen for, om han kunne komme til at spille fodbold igen.

Det så grimt ud og gjorde afsindigt ondt, da stortalentet Andreas Skov Olsen i oktober landede forkert og fik en islænding ned over sig i slutminutterne af Nations League-kampen mellem Island og Danmark.

Heldigvis kan han nu - lidt over fem måneder senere - igen iføre sig fodboldlandsholdets træningstøj, selv om han ikke helt kan slippe episoden.

- Jeg var rigtig, rigtig bange, for det var selvfølgelig voldsomme smerter, og jeg var lidt i chok. Jeg tænkte, om jeg kunne komme til at spille fodbold igen og leve normalt. Det kunne jeg heldigvis. Men det var en forfærdelig aften, som kan give lidt mareridt om natten.

- Jeg var ret heldig, at det kun var selve ryghvirvlen og ikke rygmarven, hvilket var tæt på. Så var det måske en helt anden sag. På den måde slap jeg billigt, fordi det kun var ryghvirvlen, der var brækket, siger Andreas Skov Olsen.

Forud for kampen mod Island i oktober havde han vist sig godt frem med et mål og en overbevisende indsats i en testkamp mod Færøerne i sin landsholdsdebut fire dage tidligere.

- Det var både himmel og helvede, sidst jeg var med. Det startede rigtig godt og sluttede rigtig skidt. Jeg er kommet stærkere tilbage, og min ryg er blevet normal igen.

- Jeg har ingen problemer eller mén, som kan ramme mig senere hen. Så det er jeg glad og taknemmelig for, siger Andreas Skov Olsen.

Han gjorde comeback 3. januar for Bologna. Siden har han fået spilletid i alle sit holds kampe bortset fra en enkelt.

Han håber at få flere minutter i benene, når Danmark i løbet af de næste otte dage møder Israel, Moldova og Østrig i VM-kvalifikationen.

- Jeg er i fin form, og jeg kan godt spille en masse.

- Jeg håber at få chancen for at vise og bidrage med, hvad jeg kan. Jeg vil vise mig frem igen, lige som sidst jeg var med landsholdet. Konkurrencen er rigtig hård, og det er også sådan, det skal være, siger Andreas Skov Olsen.

Den tidligere FC Nordsjælland-spillers primære position er på højrekanten, hvorfra han kan trække ind i banen og skyde på mål med sit gode venstre ben.