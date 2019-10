Landsholdsreserver vil gribe chancen mod Luxembourg

Det er sød musik i ørerne hos nogle af de loyale soldater, som Åge Hareide flittigt udtager, men sjældent benytter i kampe om point. Premier League-spilleren Philip Billing håber eksempelvis, at han efter et længere tilløb vil få landsholdsdebut.

- Jeg regner da med at spille mod Luxembourg, men jeg har hele tiden også skullet holde mig klar til kampen mod Schweiz, hvis der nu skete noget, siger den defensive midtbanespiller.

Også Lukas Lerager håber at få chancen på midtbanen. Han påpeger dog også, at det er sværere at gøre god reklame for sig selv, når modstanderen er verdens nummer 93 i en kamp uden point på spil.

- Det er selvfølgelig lidt sværere at vise sig frem i en kamp mod Luxembourg, men det er en landskamp, og derfor skal man være helt klar, siger Lerager.

Mandagens afsluttende træning var heller ikke lovende for Billing og Lerager, der umiddelbart var placeret på det forkerte hold, medmindre det var et røgslør fra landstræneren.

Billing og Lerager accepterer hierarkiet på landsholdet. Der er ikke grund til andet, når man også ser på en ubesejret stime af tre års varighed, mener de.

På træningsbanen skinner holdånden også igennem. For selv om der bliver gået til den, er tacklingerne en tand mildere end på et klubhold.

- Vi tager os godt af hinanden og sørger for, at alle er klar til at spille. Men selvfølgelig går vi også til den, men ikke på samme måde som i en Premier League-klub, siger Billing.

Det bliver hellere ikke nemmere af at komme i Åge Hareides startopstilling, fordi der kan gå måneder imellem landsholdssamlingerne.

- Det er sværere at træne sig på et landshold end et klubhold, fordi vi kun er samlet fem gange om året. Det gælder også om at have kontinuitet, for det er også derfor, at landsholdet har fået gode resultater.

- Så det er svært som spiller at komme ind på et hold, der gør det så godt, siger Lukas Lerager.

Der bliver næppe 11 nye spillere i startopstillingen sammenlignet med lørdagens vigtige EM-kvalifikationskamp mod Schweiz. Flere reserver må vente til anden halvleg, før de får chancen.

De største stjerner udviser nemlig en stor iver for at spille landskampe. Simon Kjær er blevet i landsholdslejren, selv om han fik et trykket ribben mod Schweiz. Den mentalitet glæder Åge Hareide sig over.

- Simon Kjær skal ikke nogen steder, han vil spille. Hvis du spørger Christian Eriksen, så vil han spille. Spørger du Schmeichel, så vil han spille. Det er fantastiske signaler, de sender, siger landstræneren.