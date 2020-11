Landsholdslæge ser intet problem i nye spillere i boble

Syv nye spillere er udtaget til det danske fodboldlandshold, og det er fuld forsvarligt at lukke dem ind i "landsholdsboblen" på Marienlyst Strandhotel i Helsingør.

- Jeg synes ikke, det er risikabelt at få nye spillere fra andre klubber ind. De kommer med test fra deres klubber, og de bliver testet, når de kommer ind i lejren. Samtidig indgår de i vores retningslinjer i lejren, og de er endnu mere skærpede, end de var i forvejen, siger landsholdslægen.

Han fortæller også, at landsholdets afdeling på hotellet er isoleret fra hotellets øvrige gæster. Spillere og behandlere har deres egne rum til måltider og andre aktiviteter.

De syv spillere, der blev udtaget tirsdag eftermiddag, er:

Patrick Mortensen (AGF), Andreas Maxsø (Brøndby), Alexander Bah (Sønderjyske), Carlo Holse (Rosenborg), Thomas Mikkelsen (Lyngby), Jesper Lindstrøm (Brøndby) og Jakob Ahlmann (AaB).

Det har været nødvendigt at udtage spillerne, fordi ni spillere skal isoleres i flere dage, efter at de har været i nærkontakt med coronasmittede Robert Skov eller den smittede DBU-behandler.

Derudover er Kasper Dolberg aktuelt også isoleret, fordi han har afleveret en positiv coronatest, men det er der en grund til.

- Kasper Dolberg har tidligere været testet positiv i september og bliver løbende testet. En gang imellem falder der en positiv test ud, og det har været tilfældet her.

- Han har et pas fra Uefa, der frikender ham for det, og derfor har vi valgt at bede om en skriftlig afklaring. Men indtil videre er han også i isolation, siger Morten Boesen.

Ingen af de syv spillere når at træne med de øvrige spillere før onsdagens testkamp mellem Danmark og Sverige på Brøndby Stadion.

Ifølge Ebbe Sand er der opbakning til at afgive spillere til landsholdet, selv om der har været positive coronatest.

- Så vidt jeg ved, har der ikke været klubber, der er bekymrede ved at sende spillere til landsholdet.

- Mange klubber ser det som en mulighed, at de kan få lov til at få en spiller til at vise sig frem på landsholdet. Klubberne kan trygt sende deres spillere herop, siger Ebbe Sand.

På grund af afskærmningen fra omverden og de mange restriktioner, er landsholdslejren ikke lige så social som normalt, siger midtbanespilleren Thomas Delaney.

- Vi er mødt ind som normalt under de her coronasamlinger. Der er taget nogle ekstra forholdsregler, og vi er blevet bedt om at blive lidt ekstra på værelset. Det er lidt mere kedeligt, og vi bliver ikke ude og hyggesnakker til langt ud på aftenen, siger Thomas Delaney.