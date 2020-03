Landsholdslæge: Vi har øget opmærksomhed på coronavirus

Fifa-præsident Gianni Infantino opfordrer myndighederne til ikke at gå i panik, men omvendt vil han ikke udelukke aflysninger af eventuelle venskabskampe.

Frygten for coronavirus har fået Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) til at rejse tvivl om afviklingen af de kommende ugers venskabskampe.

Det danske fodboldlandshold skal i slutningen af marts spille venskabskampe hjemme mod Færøerne og ude mod England.

Men indtil videre skal de spilles som planlagt, og hos Dansk Boldspil-Union (DBU) følger landsholdslæge Morten Boesen situationen hver eneste dag.

- Jeg følger det ligesom alle andre, men det er da bekymrende, at der uge for uge kommer noget nyt, siger Boesen.

Danmark skal spille mod Færøerne 27. marts i Herning, mens England venter på Wembley i London fire dage senere.

- Hvordan England vil reagere på landskampen i marts, og hvordan vi reagerer med landskampen herhjemme, er svært at sige lige nu.

- Men som det er lige nu, afvikler vi i hvert fald kampen i Danmark, og så må vi følge, hvad de engelske myndigheder melder ud til den tid.

- Vi følger det, og det er, fordi vi er på et andet opmærksomhedsniveau end normalt, siger Boesen.

I nogle lande har man bestemt, at tilskuere ikke må komme til kampe.

- Indtil videre har vi ikke fået at vide, at der ikke må komme tilskuere til kampe eller landskampe i Danmark, siger landsholdslægen.

Flere af de danske landsholdsspillere som Inters Christian Eriksen, AC Milans Simon Kjær og Parmas Andreas Cornelius spiller i klubber i Norditalien, hvor der har været mange tilfælde af coronasmittede.

- Vi har jo masser af spillere på de forskellige landshold, som spiller i udlandet, hvor der nationalt kan være nogle andre forhold end i Danmark. Det må vi jo så også rette os efter.

- Men vi forholder os til det, vi får at vide her i Danmark indtil videre, siger Boesen.

Juventus-spilleren Sofie Junge Pedersen måtte blive hjemme fra kvindelandsholdets testkampe ved Algarve Cup, fordi man frygtede, at hun kunne være mulig smittebærer.

Boesen understreger, at Sofie Junge har det fint og ikke er mistænkt for at være smittet.

- Det var i samråd med landstræneren, Sofie og den faste læge, der er på kvindelandsholdet, at vi besluttede, at hun skulle blive hjemme fra samlingen.

- Det kom sig også af, at Algarve Cup lige pludselig meldte nogle restriktioner ud, som gjorde, at vi på det tidspunkt besluttede, at der ikke skulle løbes nogen risiko, forklarer Boesen.

Om det samme kan ske for spillere på herrelandsholdet, er endnu et åbent spørgsmål. Men de kan ikke bare blive testet, hvis der ikke er en begrundet mistanke.

- Man kan forestille sig alt, men jeg tror bare ikke, at man kan teste for sjov skyld. Det har de enkelte lande ikke kapacitet til, og man skal heller ikke misbruge testene på den måde.

- Det har vi hørt fra de danske sundhedsmyndigheder. Man tester selvfølgelig, hvis der er en begrundet mistanke, men ellers gør man det ikke, siger Boesen.

Han snakker med samtlige myndigheder, man kan snakke med om emnet. Og han snakker også med spillerne på de respektive landshold.

- Jeg holder løbende kontakt med dem, og jeg snakker også med de enkelte spillere via koordinatorerne på landsholdet, om hvad de enkelte klubber gør, og hvad der er af guidelines.

- Det er noget, vi følger, og det kan ændre sig fra uge til uge, hvad vi må, og om de må komme hjem eller ej, lyder det fra Boesen.

Endnu er det usikkert, hvad der kommer til at ske.

- Der er ikke rigtig nogen, der kan kigge i spåkuglen og sige, hvordan det udvikler sig helt præcist. Så der bliver taget en masse forbehold, påpeger landsholdslægen.