Landsholdskometer kan nå toppen: De skal holde fokus

Barndomsvennerne Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen strålede i fodboldlandsholdets 5-0-sejr over Israel tirsdag aften, og de to 21-årige landsholdskometer har gentagne gange vist, at landstræneren trygt kan stole på dem.

Selv om de to spillere allerede er store profiler på det danske hold, kan de nå op på et meget højere niveau, end det de allerede har.

Sådan lyder det fra landsholdskollega Pierre-Emile Højbjerg og landstræner Kasper Hjulmand.

- Når man har så meget kvalitet, som de to har, så skal man ikke finde ud af, hvad de er gode til, og hvad de ikke er gode til. Det handler om at få forløst det, de har i støvlerne og i hovedet.

- De har lange karrierer foran sig, og det handler om, at de begge skal blive ved med at arbejde hver dag for at blive bedre, så de kan nå det, de begge drømmer om og går efter. De har begge et godt hoved og stor rygrad. De skal bare blive ved, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Kasper Hjulmand kender dem begge fra deres fælles fortid i FC Nordsjælland, og landstræneren gør alt, hvad han kan, for at opmuntre dem til at udvikle sig yderligere.

- De har begge noget at lære i forhold til professionalisme, de kan lære noget hver eneste dag. Når man har så stort et potentiale, så forpligter det.

- Jeg skubber alt, hvad jeg kan, vi skubber til dem alle sammen, for vi vil have dem op på det højest mulige niveau. Der er ting, de kan gøre bedre endnu. De skal tage ansvar for sig selv, for der ligger mange procenter rundt om og venter, siger landstræneren.

Han understreger, at det udelukkende er positivt ment. Han er allerede meget fornøjet med deres bidrag på landsholdet.

De to spilleres evner var tydelige ved Danmarks 3-0-mål mod Israel. Her udnyttede Mikkel Damsgaard sin sublime teknik til at tage en svær bold ned, før han straks sendte den videre til Andreas Skov Olsen, der helflugtede den utageligt i mål med sin dødbringende venstre fod.

Det mål indkapslede en fantastisk aften for fodboldlandsholdet, mener Kasper Hjulmand.

- Alle mål er lækre, men det mål med hele opspillet og afslutningen, hvor bolden bliver trykket op i den modsatte krog, var fantastisk. Det blev den magiske aften, vi havde håbet på, og sådan et mål er jo med til at sætte ild i det hele, siger landstræneren.

Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen står begge noteret for 11 landskampe og fire mål. Damsgaard har lavet syv måloplæg, mens Skov Olsen har lavet fire.