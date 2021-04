Landsholdsfløj sikrer GOG uafgjort i sidste sekund

Bjerringbro-Silkeborg (BSH) så ud til at have fået skovlen under GOG, da de to hold søndag aften tørnede sammen i Herre Håndbold Ligaens slutspil.

Med tre et halvt minut tilbage førte BSH 34-31, men en flot slutspurt af GOG gjorde, at det endte med et point til hver.