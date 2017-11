Landsholdsfløj forlænger med tysk førerhold

Den danske landsholdsfløj Hans Lindberg har sat sin underskrift på en ny kontrakt med sin tyske håndboldklub, Füchse Berlin, så han vil være at finde i klubben frem til 2021.

I 2021 vil højrefløjen være tæt på 40 år, og Lindberg planlægger ikke at vende hjem til dansk håndbold for at afslutte karrieren.

- Jeg er stolt af at kunne fortsætte på dette succesfulde hold. Mit ønske er, at jeg kommer til at afslutte min karriere i Berlin, siger den danske højrefløj til klubbens hjemmeside.

I 2007 skiftede Lindberg til HSV Hamburg, som han spillede for indtil klubbens konkurs for omkring to år siden.

Herefter gik turen til Berlin, hvor Hans Lindberg sammen med holdkammeraterne kan glæde sig over at toppe Bundesligaen på nuværende tidspunkt.

Danskerens tidligere aftale stod før forlængelsen til at udløbe i 2019.