Landsholdsback opgiver VM: Hovedskade koster hel sæson

Årsagen er en hovedskade, som Kristensen pådrog sig i kamp for sin finske klub, KooKoo, helt tilbage i september sidste år.

En uren tackling sendte danskeren i isen, og han har ikke været på banen siden. Nu handler det i stedet om at blive helt klar til næste sæson.

- Jeg har aldrig tvivlet på, at jeg kommer tilbage. Men jeg spiller ikke, før jeg er helt frisk, siger Emil Kristensen.

Han har været igennem et langt og frustrerende forløb fyldt med uvished.

Lægerne mener, at han lider af en kombination af hjernerystelse og piskesmæld. Men ingen har kunnet give en prognose på, hvornår han ville være frisk nok til at genoptage karrieren.

I starten forventede han, at han ville være tilbage i løbet af et par uger. Senere var målet blot at komme tilbage på isen i løbet af sæsonen.

- Hver eneste dag har jeg troet, at i dag ville det vende. Men da der var fem-ti kampe tilbage, måtte jeg indse, at der ikke var tid nok.

- På en måde var det en befrielse. Jeg har i lang tid stresset mig selv, fordi jeg gerne ville nå at spille, inden sæsonen var slut.

- Nu kunne jeg hive sæsonen ud af kalenderen. Det var nok sundt, siger Emil Kristensen.

Han er indtil august tilknyttet Hjerneskadecentret i København, der hjælper ham med træningsprogram og opfølgning.

Det går fremad, men den 26-årige back kæmper fortsat med følgevirkningerne af uheldet.

- Jeg har haft virkelig svært ved at sove igennem. Vågner midt om natten og kan ikke falde til ro. Jeg får medicin. Det er blevet bedre, men det er slet ikke overstået, siger Emil Kristensen.

Inden sæsonen i KooKoo sluttede, var han med i istræningen. Han var i stand til at skøjte selv og deltage i holdets opvarmning. Selve spillet kneb det til gengæld med.

- Når jeg indgik i spiløvelser og skulle forholde mig til flere og flere ting, fik jeg problemer. Da kom hovedpinen. Jeg kunne mærke, at der var noget at arbejde med. At der var nogle skridt, jeg skulle gå.

- Jeg tumler stadig med nogle ting. 95 procent af tiden har jeg det okay. Jeg har stadig dårlige dage, og det er stadig op og ned, forklarer Emil Kristensen.

Kontrakten med KooKoo er udløbet, og han bruger sommeren hos familien i Esbjerg. For første gang siden 2013 må han se VM i tv frem for at kæmpe for det danske landshold.

- Der var ikke noget, jeg hellere ville end at spille VM. Det bliver nok mentalt hårdt at se drengene skøjte rundt i Slovakiet, siger han.

Det danske landshold spiller på torsdag - uden Emil Kristensen - sin første testkamp forud for VM. Modstanderen i Aalborg er Finland.