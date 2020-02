Landsholdsanfører Stine Jørgensen skifter til Tyskland

Odense-profilen har skrevet under på en toårig kontrakt med de forsvarende tyske mestre, der fredag oplyste, at Jørgensens nuværende holdkammerat Trine Østergaard Jensen også vil være at finde i klubben i næste sæson.

Det er første gang, at Stine Jørgensen skal spille for en udenlandsk klub. Landsholdsprofilen, der har tørnet ud for Odense siden 2017, har tidligere spillet for FC Midtjylland og Aalborg DH.

- Efter 12 år som professionel i dansk håndbold ser jeg frem til en ny udfordring. Bietigheim er en meget ambitiøs klub, siger Stine Jørgensen på Bietigheims hjemmeside.

- Efter at have talt med sportschef Gerit Winnen og den nye træner Marcus Gaugisch virker det rent sportsligt perfekt for mig. Det kommer også til at være et spændende eventyr for min mand og jeg.

At Stine Jørgensen forlader fynboerne til sommer har længe været kendt.

I starten af januar meddelte den ambitiøse danske klub, at en stribe profiler - heriblandt Jørgensen og Trine Østergaard Jensen - ikke ville få deres kontrakter forlænget.

Bietigheim har lige nu en dansk træner i form af Martin Albertsen, ligesom fløjspilleren Fie Woller også er i truppen.

Albertsen stopper til sommer for at fokusere på sin rolle som schweizisk landstræner, som han har indtaget siden starten af 2018. Markus Gaugisch tager over.

Klubben blev tysk mester i sidste sæson og befinder sig lige nu på andenpladsen i Bundesligaen efter Dortmund.

Stine Jørgensen er noteret for 148 optrædener på det danske landshold, hvor hun fik debut i 2010.