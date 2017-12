Landsholdsanfører Simon Kjær tror på VM-avancement

Landsholdsanfører Simon Kjær ser gode muligheder for, at Danmark kan gå videre fra gruppen.

Frankrig, Peru og Australien venter det danske landshold i gruppe C ved VM-slutrunden i Rusland næste år.

- Vi troede hele tiden på, at vi kunne gå videre, og nu tror vi på, at vi går videre fra gruppen ved VM, siger Kjær i en skriftlig kommentar.

- Vi går efter at gå videre - ingen tvivl. Alt andet er uambitiøst, siger han.

Danmark lægger ud mod Peru 16. juni i Saransk. Landsholdet spiller næste kamp i Samara, hvor Australien venter.

I sidste gruppekamp skal Simon Kjær og resten af holdet møde Frankrig i Moskva. Det bliver en svær kamp, erkender Kjær.

- Frankrig er naturligvis favorit i puljen, og de er blandt favoritterne til at vinde VM for mig. Det er altid fedt at møde de bedste, og Frankrig er blandt de bedste i verden med masser af superstærke spillere.

- Ja, franskmændene har vel så mange topspillere, at de kunne stille to-tre enormt stærke landshold ved VM, siger anføreren.

Men selv om Frankrig på papiret er den stærkeste modstander, har Kjær også respekt for gruppens øvrige hold.

- Alle sydamerikanske lande, der kvalificerer sig til VM, er stærke, og det er Peru naturligvis også. Australien er seriøse, hårdtarbejdende og med en super gejst, og der er ingen lette lande ved et VM, siger Kjær.

For at komme videre fra gruppen skal Danmark blive blandt de bedste to hold i gruppen.

Danmarks gruppe bliver i ottendedelsfinalen parret med gruppe D. Her kæmper Argentina, Island, Kroatien og Nigeria om avancement.

Argentina nåede finalen ved VM i 2014. Her vandt Tyskland 1-0 efter forlænget spilletid.