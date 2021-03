Nicolai Boilesen spillede sin første A-landskamp i 2011, men blandt andet på grund af skader har han kun spillet 18 landskampe - senest 90 minutter mod Moldova søndag aften. - Han er et godt eksempel på en spiller, som kunne have ejet positionen i mange år. Men selv om han havde det, må vi stadig erkende, at vi ikke ville have haft noget stort udvalg til pladsen, og derfor ville udviklingen af venstrebacker stadig have fokus hos os, siger DBU-talentudviklingschef Flemming Berg.

Landsholdets uriaspost har DBU-toppens fokus

Det har fokus fra øverste talentudviklingsinstans, at Danmark i en årrække har haft svært ved at producere venstrebacks på et højt internationalt niveau.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her