Landsholdets pointmager ser rødt for Brentford

I lokalopgøret mod Millwall blev danskeren udvist i det 35. minut for at trække i nødbremsen og forhindre en oplagt scoringsmulighed.

Et kedeligt punktum for danskeren, der for lidt over tre uger siden trak positive overskrifter med et sent og forløsende mål for landsholdet, da han fuldendte Danmarks 3-3-comeback i udekampen mod Schweiz.

På trods af de svære vilkår lykkedes det fredag for Brentford-træner Thomas Frank at finde taktikken til at krige uafgjort hjem. Da Dalsgaard modtog sit røde kort, var stillingen 1-1, og det var den også, da kampen blev fløjtet af.

Foruden Thomas Franks dessiner fra trænerbænken og Dalsgaards kortvarige deltagelse var yderligere tre danskere en del af Brentfords kamp.

Den tidligere AC Horsens-forsvarsspiller Mads Bech Sørensen, og den tidligere FC Nordsjælland-stjerne Emiliano Marcondes startede begge inde. I anden halvleg kom det tidligere FC København-talent Luka Racic også på banen for Brentford.