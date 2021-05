Landsholdets finalehelte får en dag til at nyde triumf

Efter triumferne i henholdsvis Champions League-finalen og den engelske oprykningsfinale har de fået lidt over et døgn til at nyde succesen, inden de flyver til landsholdets EM-træningslejr i Østrig.

Lørdag var der masser at glæde sig over for EM-spillerne Andreas Christensen, Mathias Jensen og Christian Nørgaard, men allerede mandag skal trioen indstille hovederne mentalt på sommerens slutrunde.

Det siger landstræner Kasper Hjulmand, der er glad på spillernes vegne.

- Vi får nogle spillere tilbage, som er glade, og de har selvfølgelig fået lov til at nyde momentet. Der er ikke så mange af dem i et langt fodboldliv, så det er med at nyde de sejre, der er.

- De støder til mandag, og så får vi dem indført stille og roligt. De er meget opsatte, og de glæder sig til at komme ned til os, siger landstræneren.

Han påpeger, at lørdagens sejre til henholdsvis Chelsea og Brentford var gode for dansk fodbold på hver sin måde.

- Det var en fantastisk dag. Der er så meget at glæde mig over på dansk fodbolds vegne.

- Det var en triumf for "AC". Det er fantastisk stort at vinde Champions League som spiller. Jeg synes, at han har haft en stor indvirkning på holdet og har haft en stor rolle på holdet i foråret, efter at Thomas Tuchel har taget over (som manager i Chelsea, red.).

- Jeg er imponeret over, hvordan "AC" er gået ind og har spillet - ikke bare da han kom ind i går, men i løbet af foråret, siger Hjulmand og tilføjer om Brentfords oprykning til Premier League:

- Der er så meget dansk aftryk i Brentford fra ledelsen til spillerne og til Thomas Frank og Brian Riemer som gode trænerkolleger - og Thomas også som en god ven. Det er simpelthen så fantastisk godt at se, siger landstræneren.

Andreas Christensen startede ude, men blev skiftet ind i første halvleg i Champions League-finalen. Tidligere i maj kæmpede han med en mindre skade, og han bliver sandsynligvis skånet for at spille onsdagens testkamp mod Tyskland.

- Den endelige beslutning er ikke truffet, men det er et meget godt bud, at han ikke kommer i spil mod Tyskland. Han har også døjet lidt med skader op til, så vi tager det stille og roligt, når han kommer herned, siger Hjulmand.

Undervejs i Brentfords kamp mod Swansea måtte Mathias Jensen en tur i græsset efter en hård tackling, og danskeren vred sig i smerte. Det gav kortvarigt en bekymret mine hos landstræneren.

- Jeg sad lige og blev lidt nervøs der, men han rejste sig op og spillede kampen færdig, og jeg har været i kontakt med ham efterfølgende, og han er helt klar, siger Kasper Hjulmand.

Christian Nørgaard, der har kæmpet med en mindre skade, sad på bænken i hele kampen. Hjulmand fortæller, at han har fået optimistiske meldinger omkring Nørgaards fysiske tilstand.

Der vil blive taget en endelig beslutning om midtbanesliderens plads i EM-truppen, når Nørgaard ankommer til landsholdslejren og bliver undersøgt af landsholdets fysiske og medicinske stab.