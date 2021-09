Landsholdets EM-kometer bliver genkendt og mærker opbakning

Joakim Mæhle og Mikkel Damsgaard tilhører to af de mere sindige spillere på det danske fodboldlandshold, men opmærksomheden omkring dem er blevet langt større de seneste måneder efter at have været en del af Danmarks succesfulde EM-hold.

Under sommerens slutrunde tordnede de begge frem som to nye nøglespillere på landsholdet, der nåede frem til semifinalen.

Nu bliver de ikke længere kun genkendt af de største fodboldfans, men er i stedet blevet en slags folkeeje. Deres store sportslige succes afspejler sig uden for banen, hvor de ikke kan gå i fred i hjembyerne Østervrå og Jyllinge - eller andre steder i Danmark.

- Jeg er glad for at mærke den støtte. Jeg tager det som et skulderklap og tager imod alle de positive beskeder, der kommer. Men jeg prøver ikke at lade mig påvirke alt for meget af det, selv om jeg ved, at det er skulderklap, siger Joakim Mæhle.

EM-succesen og opmærksomheden smitter også af på folk omkring nordjyden.

- Det er ikke kun mig, der kan mærke det. Min familie kan også mærke, hvad der skete i min hjemby, hvor der var været medier og så videre.

- Min fætter fortalte mig, at han blev stoppet på sin efterskole, og at der var nogen, som ville have et billede sammen med ham. Det havde han ikke prøvet før, siger Joakim Mæhle og slår op i et grin.

Under sin sommerferie i Danmark mærkede Mikkel Damsgaard også, at han ikke længere kan trisse rundt uden stor bevågenhed.

Møderne med børn og landsholdsfans har udelukkende været positive oplevelser, understreger han.

- Det var meget anderledes at komme tilbage til Danmark og holde ferie herhjemme, for der var lige pludselig flere mennesker, der genkendte en.

- Men det har været dejligt, for de folk, der er kommet mig i møde, har været mega venlige og søde, og de har været glade for den oplevelse, vi gav dem i sommer. Så det har været en fornøjelse, siger Mikkel Damsgaard.

Mæhle og Damsgaard ventes at starte inde, når Danmark tirsdag aften kan tage et stort skridt mod VM med en sejr over Israel.