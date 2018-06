Landsholdet vil udbygge rekordstime i Sverige

Det er 20 måneder siden, at Yussuf Poulsen og holdkammeraterne senest tabte en landskamp, og den bølge af uovervindelighed ønsker de danske spillere at ride videre på frem mod VM i Rusland.

- Vi har fået en følelse af, at vi ikke kan tabe, og den følelse kan man ikke bare bygge op fra kamp til kamp. Den er bygget op over lang tid, siger Yussuf Poulsen.

- Når vi er samlet med den her trup, så føler vi ikke, at vi kan tabe, så vi kommer til at gøre alt for at hente et resultat mod Sverige.

- Så resultatet er aldrig underordnet - selv i testkampe, fastslår kantspilleren fra RB Leipzig.

Anfører Simon Kjær kan mærke på stemningen på holdet, at VM-optimismen bobler efter en lang periode med succes.

- Da vi mødte ind i landsholdslejren i sidste uge, sagde jeg, at vi ikke kunne møde ind med bedre mentalitet. Vi kan ikke stå bedre.

- Der er så meget optimisme og tro på tingene, men vi er også så fornuftige, at vi ved, at der skal arbejdes for tingene. Vi skal videre ad den vej, vi har skabt, siger Kjær.

- Vi går ind til VM for at komme videre fra gruppen, og derefter kan alt ske. Vi kan drille hvem som helst, mener profilen fra Sevilla.

Lørdagens testkamp mod Sverige kommer på et tidspunkt, hvor udskilningsløbet fortsat er i gang i den danske trup, hvor 27 mand kæmper om 23 pladser i den endelige trup.

Men samtidig er der også risiko for at pådrage sig en skade kort før VM.

- Hvis du har en lille ting i dit baglår eller sådan noget, så skal du måske tænke dig om en ekstra gang før kampen, siger Simon Kjær.

- Men når man går på banen, så spiller man, som man altid vil gøre. Kommer der en situation, så tænker jeg ikke på, at jeg skal passe på. Så gør vi alt for at vinde. Det er alfa og omega, siger anføreren.

Før spillerne løber på banen på Friends Arena i Stockholm, vil de også blive mindet om den gode stime af landstræner Åge Hareide, når han skal sætte holdet op.

- Det bliver helt sikkert nævnt i optakten som en del af vores motivation, siger midterforsvareren Andreas Christensen.

- Vi vil gerne holde stimen kørende og er stolte af den, siger Chelsea-spilleren.

Ud over Sverige skal landsholdet møde Mexico på næste lørdag på Brøndby Stadion i den sidste test før afrejsen til Rusland om halvanden uge.

Danmark åbner VM 16. juni mod Peru. Senere venter gruppekampe mod Australien og Frankrig. De to bedste hold går videre til knockoutfasen.