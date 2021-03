Landsholdet vil sætte Østrig tidligt af i VM-kapløb

Selv om VM-kvalifikationen er under en uge gammel, kan Hjulmands mandskab med en sejr ude over Østrig øge afstanden til den formodet hårdeste konkurrent til fem point efter tre ud af ti kampe. Den mulighed rækker landstræneren ud efter.

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand vil udnytte, at Danmark allerede onsdag aften står med muligheden for at tage et kæmpe skridt mod den omdiskuterede VM-slutrunde i Qatar.

- Der er en kæmpe gevinst ved en sejr, sikke et skridt mod VM, vi ville kunne tage allerede. Vi kan slå et hul, og det har vi i sinde at gå efter, så der er en kæmpe gevinst i at kunne tænke offensivt i den her kamp, siger Kasper Hjulmand.

Samtidig påpeger han, at Danmark selv med uafgjort står i en fornuftig position, og skulle satsningen kaste et nederlag af sig, har hans hold stadig alle chancer for selv at afgøre VM-skæbnen.

De øvrige konkurrenter i VM-kvalifikationspuljen - Skotland, Israel, Færøerne og Moldova - har alle smidt point to gange i de første to spillerunder.

Midtbanespilleren Thomas Delaney påpeger, at Danmark med en sejr over Østrig vil have fået en bedre start på en kvalifikation, end han tidligere har prøvet.

- Vi har jo haft en tendens ved de seneste to kvalifikationer til at sætte os selv i en rigtig hård situation i starten, selv om vi stadig har nået det og kvalificeret os.

- Selv om vi er gode under pres, vil det være dejligt at komme fem point foran. Det vil ikke være en katastrofe, hvis det ikke lykkes, men det vil helt sikkert give et boost, hvis vi kunne få en så god start på en kvalifikation. Det er længe siden, vi har haft det, siger Delaney.

Landstræner Hjulmand advarer om, at onsdagens udekamp i Wien på forhånd ligner den sværeste af alle kampe i kvalifikationen.

Til daglig gør de fleste af østrigerne sig i den tyske Bundesliga. I sidste uges udekamp mod Skotland kom 9 af 11 i startopstillingen fra en bundesligaklub.

- Man ser også Bundesliga-træk i den måde, de spiller på - de spiller med stor intensitet, og det er presfodbold med hurtige overgange. Det er det typiske tyske spil, og det bliver spillet af topspillere fra Bundesligaen.

- Det er helt klart den sværeste kamp i hele kvalifikationen, siger Kasper Hjulmand.

Han påpeger også, at østrigsk landsholdsfodbold har fået et løft, siden Red Bull-koncernen gik ind i Salzburg i 2005 og fik sat fut i landets talentudvikling.

- De fik etableret et af verdens bedste akademier, hvad angår faciliteterne og deres arbejdsmetoder. De har fået sat tryk på østrigsk fodbold. Det har også presset de andre østrigske klubber og spillere til at løfte sig, siger landstræneren.

Østrig ligger nummer 23 på verdensranglisten, mens Danmark ligger nummer 12.