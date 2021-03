Landsholdet vil komme med Qatar-markering mod Moldova

Landsholdsspillernes markering er et ønske om forbedringer og ændringer i ørkenstaten, der er stærkt kritiseret for ikke at overholde menneskerettighederne.

Det oplyser Dansk Boldspil-Unions kommunikationschef, Jakob Høyer, på et pressemøde uden at oplyse om, hvad markeringen går ud på.

Han fortæller også, at det er spillerne og ikke DBU, som har besluttet, at der skal komme en markering.

Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel ønsker heller ikke at fortælle, hvad den danske markering går ud på.

- I må se, hvad det er i morgen, siger Kasper Schmeichel på pressemødet.

- Det er en situation, som vi er blevet placeret i som spillere, at vi lige pludselig skal tage stilling til det her på baggrund af beslutninger, som andre folk har truffet. Vi har ventet og prøvet at gøre os selv klogere på situationen.

- Vi har haft et møde med Amnesty (menneskerettighedsorganisation, red.) og vi har hørt, hvad de har haft at sige. Derefter har vi haft diskussioner om, hvordan vi kan være med til at pege tingene i den retning, som vi synes, siger Schmeichel.

Det går blandt andet ud over de migrantarbejdere, som bygger stadionerne til næste års VM-slutrunde i Qatar, når menneskerettighederne ikke bliver overholdt. Tusindvis af dem har mistet livet under byggerierne ifølge den engelske avis The Guardian.

Forsvarsspilleren Jannik Vestergaard mærker, at debatten om VM i Qatar er øget.

- Fokus er intensiveret de seneste uger og måneder. Helt generelt er der fra spillernes side på klub- og landsholdsplan en følelses af, at der bliver truffet beslutninger hen over hovedet på os, hvor vi ikke har haft meget at skulle have sagt.

- Så en beslutning om at bringe VM til Qatar fylder da noget hos os spillere, især når vi på et vist niveau bliver stillet til ansvar for andre instansers beslutning, siger Jannik Vestergaard.

De seneste dage har spillerne fra Norge og Tyskland med budskaber på deres t-shirts gjort opmærksom på, at menneskerettighederne skal overholdes.

Også det hollandske fodboldlandshold har varslet aktion rettet mod VM i Qatar, og ifølge DBU er der et samarbejde mellem de danske og hollandske spilleres aktion.

Hos DBU håber direktør Jakob Jensen, at presset på Qatar vil blive øget frem mod slutrunden.

- Vi ønsker at bidrage til at skabe forandringer i Qatar, og vi vil gerne gøre det sammen med andre fodboldforbund, men også med andre idrætsforbund, organisationer og alle, der vil bidrage.

- Der er stadig behov for markante forbedringer og ændringer i Qatar, og det kan kun ske, hvis vi står sammen og samarbejder, siger DBU-direktøren.