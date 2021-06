Landsholdet vil genoptage træningen mandag

Dagen derpå går tiden i landsholdslejren med at tale lørdagens episode med Christian Eriksen igennem, og derfor blev den planlagte restitutionstræning og de planlagte presseaktiviteter aflyst for spillerne.

Det siger landstræner Kasper Hjulmand på søndagens pressemøde.

- I dag (søndag, red.) er en dag, hvor vi prøver at reparere og få overblik. Vi finder hver især ud af, hvordan vi vil håndtere det. Og så er der heller ingen tvivl om, at vi forsøger at få noget normalitet i morgen.

- Det er helt på linje med, hvad psykologerne siger, og hvordan jeg forsøger at se, om jeg kan lede gruppen videre. Det er at få så meget normalitet i morgen som muligt.

- Lave en træning og lave et rum, hvor det er helt okay at træne, når vi træner, og få de følelser ind i fodbold, som man normalt gør. Så er der et rum igen bagved, hvor folk er forskellige, og hvor vi også skal kunne rumme, at det for nogen ikke giver mening at tænke på fodbold, siger landstræneren.

Landsholdsstjernen Eriksen kollapsede efter 42 minutter af Danmarks EM-premiere mod Finland og modtog livreddende førstehjælp på græstæppet i Parken efter et hjertestop.

Det lykkedes at genoplive midtbanespilleren, som blev fragtet på hospitalet, hvor han stadig befinder sig søndag eftermiddag.

Her skal han gennemgå yderligere test, men han var i stand til at sende en hilsen til sine holdkammerater.

Både Hjulmand og fodbolddirektør for DBU Peter Møller understregede på pressemødet, at spillerne reagerer vidt forskelligt. Det er også op til hver enkelt spiller at vurdere, om han kan fortsætte i turneringen.

- Min fornemmelse er, at spillerne tager imod den professionelle hjælp, og det er et godt tegn på, at de gerne vil videre, siger Møller.

- Det er op til den enkelte, hvad der er af energi tilbage i kroppen oven på oplevelsen. Alle føler sig fuldstændig smadret indeni. Så det er op til den enkelte, uden at jeg skal sætte noget hold.

- Vi står 100 procent bag hver enkelt spillers beslutning og bakker dem op, lige meget hvilken følelse de har i kroppen de kommende dage, lyder det fra fodbolddirektøren.

Danmark tabte lørdag 0-1 til Finland, efter at opgøret blev genoptaget. På torsdag gælder det anden gruppekamp mod Belgien.