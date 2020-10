Landsholdet vender blikket væk fra nedrykningsfare

Med søndagens overbevisende 3-0-sejr over Island i Nations League har Danmark mere grund til at kigge mod toppen end bunden af gruppen.

Det siger landstræner Kasper Hjulmand.

- Vi går altid efter mest muligt. Nu har jeg kun været sammen med holdet et par gange, men den kraft jeg mærker hos spillerne er, at vi kigger mod stjernerne, vi kigger mod det bedst mulige.

- Vi har en fantastisk spillergruppe, og vi vil mest muligt for Danmark. Det er også sådan, at vi går ind til den næste kamp, siger landstræneren.

England fører gruppen med tre point mere end Danmark. De tre point kan Danmark allerede hente på onsdag, når turen går til London for at møde England på Wembley. Med i regnestykket er også, at Belgien har to point mere end Danmark og et mindre end England.

Guleroden ved at vinde gruppen er, at det kan være en livline i forhold til at kvalificere sig til VM i 2022, hvis den almindelige VM-kvalifikation, der spilles næste år, skulle kikse.

Christian Eriksen er glad for den overbevisende sejr over Island, og han håber, at den kan give Danmark et godt afsæt til de resterende kampe i Nations League-gruppen, hvor der formentlig venter hårdere modstand.

- Vi skal spille op til vores ypperste for at kunne slå Belgien og England, hvis kvalitet på dagen måske er lidt højere end Islands.

- For overhovedet at kunne være med i gruppen skal vi kunne slå Island, og det har vi nu formået. Forhåbentlig kan vi fortsætte takterne mod England og Belgien og få nogle point der, for det er dem, vi gerne vil måle os med, siger Eriksen.

Kasper Dolberg er tilfreds med situationen i gruppen efter sejren over Island.

- Vi har selv fire point, og efter at England slog Belgien, så ser det godt ud for os - vi hænger på.

- Jeg synes, at vi står godt, før vi skal møde England, og dem har vi spillet lige op med før. Sejren over Island giver selvtillid og tro på, at vi kan skabe et resultat i London, siger Dolberg.