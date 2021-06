Landsholdet tilbydes mental reparationstur til Parken

Spillere og stab på det danske fodboldlandshold får onsdag aften mulighed for at besøge Parken forud for torsdagens EM-gruppekamp mod Belgien.

Derfor kan dem, der har lyst, tage ind i Parken onsdag aften, så de får et gensyn med nationalarenaen, der var epicenter for lørdagens traumatiske hændelse.

De følelser, der eventuelt måtte opstå ved et besøg onsdag, kan blive bearbejdet i langt flere timer forud for torsdagens kamp, i forhold til hvis følelserne først rammer spillerne cirka halvanden time før kampstart ved ankomst til Parken torsdag.

- Vi træner ikke i Parken før kampen, men vi har en bus til alle, som synes, at det er godt at komme tilbage og se det hele igen og være der for første gang siden i lørdags. Så den mulighed får vi alle, siger landstræner Kasper Hjulmand på et pressemøde.

Landsholdsangriberen Yussuf Poulsen er glad for, at spillerne får mulighed for at komme til stadionet dagen før kampen, men han ved ikke selv, om han vil benytte sig af tilbuddet.

- Jeg har ikke besluttet mig endnu.

- Vi ved ikke, hvordan vi kommer til at reagere følelsesmæssigt på at komme tilbage i Parken. Reaktionerne kommer til at være forskellige fra spiller til spiller, siger Yussuf Poulsen.

Blot en kort gåtur fra Parken ligger Christian Eriksen på Rigshospitalet. Kasper Hjulmand fortæller, at det må være en meget speciel følelse for fynboen, når han torsdag aften kan høre lyden fra de 25.000 tilskuere i nationalarenaen gennem vinduerne.

- Hospitalet er lige ved siden af Parken, og han kan se Parken ud af vinduet, og han vil også være i stand til at høre alt. Det er en skør situation for ham at være i, siger Kasper Hjulmand.

Fra sygesengen så Christian Eriksen de afsluttende minutter af kampen mod Finland i lørdags. Landstræneren forventer, at Eriksen også torsdag aften vil se sine holdkammerater i aktion.

EM-gruppekampen mellem Danmark og Belgien begynder torsdag klokken 18.