Landsholdet stiller op med femtemålmand mod Sverige

Det danske fodboldlandshold er forud for onsdagens testkamp mod Sverige hårdt ramt af en stribe afbud, der på den ene eller anden måde er coronarelaterede.

Det kan meget vel betyde, at OB-keeperen Oliver Christensen, der normalt også står for U21-landsholdet, starter i buret mod Sverige.

Han blev i hvert fald efterudtaget til landsholdet tidligere end truppens anden tilgængelige målmand, 37-årige Thomas Mikkelsen fra Lyngby.

Men hvordan er det kommet så vidt?

Sædvanligvis giver det sig selv, hvem der står på mål for Danmark: Kasper Schmeichel.

Men på grund af Storbritanniens skærpede rejserestriktioner i forhold til Danmark befinder han sig fortsat hjemme i England.

Som reglerne er lige nu, skal han gå 14 dage i selvisolation ved hjemkomsten til England, hvis han tager til Danmark. I så fald vil han misse flere kampe for Leicester, der betaler hans løn. Den situation er uholdbar.

Det samme gør sig gældende for en anden landsholdsmålmand, Evertons Jonas Lössl.

Kasper Hjulmand har tidligere udtrykt, at han ser god mulighed for at få de "engelske" spillere ind i landsholdslejren senere i denne uge, så de kan være med søndag mod Island.

Under Åge Hareide var Frederik Rønnow andetvalg i det danske mål. Han er også udtaget til den aktuelle samling, og han lignede manden, der skulle erstatte Schmeichel i det danske mål.

Men Rønnow var ligesom FC Midtjylland-målmand Jesper Hansen i nærkontakt med en af de to coronasmittede - Robert Skov eller en DBU-behandler - i den danske landsholdslejr.

Derfor er Rønnow og Hansen også isoleret på deres hotelværelser frem til minimum den anden side af Sverige-kampen.

Sædvanligvis har Danmark to reservemålmænd på bænken.

Det tætteste Danmark kommer på en tredjekeeper mod Sverige er formentlig målmandstræner Lars Høgh, der tidligere har spillet otte landskampe. Den 61-årige keepers seneste landskamp daterer sig dog til 1995.