Landsholdet starter EM forfra: Vi er bedre under pres

Derfor er Danmark nu tvunget til at slå Rusland for at have chancen for at avancere, og det pres er fordrende for landsholdet. Det siger landstræner Kasper Hjulmand på et pressemøde søndag eftermiddag.

- På en eller anden måde er det, som om EM starter nu. Vi har en knockoutkamp foran os, og hvis vi vinder, har vi muligheden for at gå videre. Det er en mere almindelig situation for os, for vi er vant til at stå i situationer, hvor vi skal vinde, og det har vi det fint med.

- Vi er meget målrettede, fokuserede, tændte og har en stor kampgejst, siger Kasper Hjulmand.

Anfører Simon Kjær kan genkende følelsen af en slags EM-genstart.

- Et eller andet sted har jeg den samme fornemmelse. Jeg snakkede med nogle af de andre spillere tidligere i dag (søndag, red.) om det, og hvor vildt det egentlig kan lyde, at vi kan risikere at skulle hjem om et par dage. Det er overhovedet ikke der, vi føler, at vi er, siger Kjær.

Ifølge målmand Kasper Schmeichel har landsholdet en evne til at ramme topniveauet og hente sejre, når presset for at få et godt resultat er størst.

- Vi har været i pressede situationer før, hvor vi har haft brug for et resultat, og i de tider står holdet altid sammen og leverer. Når tingene spidser til, og det ser sort ud, så viser man sin sande side, siger Schmeichel.

Opgøret mellem Finland og Belgien, der spilles samtidig som Danmarks kamp mod Rusland, har indflydelse på de danske muligheder for at gå videre.

Størrelsen af en eventuel dansk sejr kan nemlig sikre, at Danmark går videre som toer i stedet for at skulle blive en del af EM's treerregnskab. Derfor har Hjulmand og hans stab også et øje på kampen i Sankt Petersborg.

- Vi holder øje med den anden kamp, og vi ser, hvad der sker. Vi spiller første halvleg i vores egen kamp, og så må vi se, hvordan det ser ud.

- I anden halvleg kan der være situationer, hvor jeg reagerer ud fra, hvad der står i den anden kamp, om der er ting, som skal forceres eller ej. Det forbereder vi også vores trup på inden kampen, siger Kasper Hjulmand.

Et dansk pointtab er definitivt lig med dansk EM-exit.

Begge kampe i Danmarks gruppe begynder klokken 21.