59 tilskuere havde fået lov til at komme ind på Laugardalsvöllur. Uden for stadionområdet stod også en gruppe islandske fans, som så kampen gennem et hegn. Officielle som uofficielle tilskuere kunne se Danmark vinder 3-0.

Landsholdet spiller sig langt fra nedrykning

Danmark blev sat i gang af et diskutabelt mål i 3-0-sejren over Island. Dermed er Danmark tæt på at bevare status som deltager på højeste Nations League-niveau.

Søndag aften vandt Danmark med 3-0 på udebane over Island, og midtvejs i gruppespillet - efter tre ud af seks kampe - står Danmark noteret for fire point, mens Island ikke har nogen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her