Landsholdet skyder med løst krudt i nullert i Stockholm

Det er anden gang i træk, at landsholdet forlader banen uden at score, efter at det i marts endte 0-0 i Aalborg mod Chile.

Lørdag aften var Danmark uden holdets største stjerne, Christian Eriksen, der var blevet hjemme hos sin højgravide kæreste.

I stedet skulle veteranen Michael Krohn-Dehli efter mere end to års fravær fra landsholdet ind og overtage Eriksens rolle, og det gik ud over den danske offensiv.

Få har som Eriksen blikket for selv de mindste sprækker i modstandernes defensiv.

Krohn-Dehli fik dog chancen for at bringe Danmark i front umiddelbart før pausen, da et indlæg fra Pione Sisto blev headet hen til Deportivo-spilleren, der ramte en svensk blokade.

Netop Sisto havde kampens største chance, da han efter en halv times spil trak forbi Sveriges venstreback Emil Krafth og bankede bolden fladt mod nærmeste stolpe.

Den svenske keeper Robin Olsen kom ned til skuddet og fik reddet til hjørnespark.

Generelt producerede de danske gæster langt flest chancer i Stockholm - rigeligt til at tage sejren, men afslutningerne var for uskarpe.

Yussuf Poulsen havde muligheden på et hovedstød, der gik langt over mål, og Thomas Delaney havde et par skudforsøg, som enten gik snert forbi det svenske mål eller blev blokeret.

På den defensive midtbane skulle William Kvist vise, at han er i kampform efter et par måneder som reserve i FC København.

Kvist leverede en energisk indsats, spillede med stor forudseenhed og var en af årsagerne til, at Sverige blev holdt på et minimum af chancer.

Sveriges største profil, Emil Forsberg, glimtede et par gange, men generelt havde danskerne godt styr på ham.

Der skulle gå 64 minutter, før Kasper Schmeichel blev testet første gang i det danske mål, men Martin Olssons skud sad lige på keeperen.

Med mindre end ti minutter igen var Forsberg dog tæt på at afgøre kampen, da han trak fri på baglinjen og servede bolden til Isaac Kiese Thelin, der misbrugte den store mulighed.

Efter pausen valgte Åge Hareide at bytte en del ud på det danske hold, så flere spillere fik mulighed for at aflevere et sidste indtryk, før Hareide senest mandag skal udtage VM-truppen på 23 mand.

Danmark møder på lørdag Mexico på Brøndby Stadion i den sidste test før afrejsen til Rusland. Til VM er landsholdet i gruppe med Peru, Australien og Frankrig.