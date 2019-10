Landsholdet skal ud i kontrasternes kamp

Det stiller krav til landsholdsspillernes professionalisme, siger Lasse Schöne.

- Kontrasten kunne nok ikke være meget større, men vi skal gå ud og vinde kampen.

- Selvfølgelig har man mere lyst til at spille en betydningsfuld kamp mod sin direkte kvalifikationsmodstander i et fyldt Parken, men det er stadig en landskamp, og vi skal nok være professionelle og klar, siger Lasse Schöne.

Sportsligt er det også svært at finde værdi i, at holdet tre dage efter at have taget et stort skridt mod EM-slutrunden skal spille mod verdensranglistens nummer 93. Det vidner et billetsalg på 7500 solgte billetter da også om.

Men omgivelserne eller en status som testkamp må ikke få spillerne til at tage let på opgøret, understreger Kasper Schmeichel.

- Det er ikke en omstilling, vi ikke har prøvet før. I sidste ende er en fodboldkamp en fodboldkamp. Uanset om vi spiller i Parken, her i Aalborg eller ude på en pløjemark et eller andet sted, er det en fodboldkamp, og det er vores job.

- Vi er også glade for at kunne brede fodbold ud i landet, så alle kan se en landskamp, siger Kasper Schmeichel.

Selv om der kommer en række ændringer i den danske startopstilling, kan opgøret mod Luxembourg bruges som en lille prøve på noget af det, der venter mod ligeledes upåagtede Gibraltar om en måned.

- Vi kan godt bruge kampen mod Luxembourg i forhold til at skulle møde Gibraltar, hvor der kunne blive samme kampbillede. Det er kampe, som vi bare skal ind og vinde.

- Vi har sat os selv i en fantastisk position, hvor vi er nærmere EM, og hjemmekampen mod Gibraltar er endnu en kamp, som vi skal vinde for at komme dertil. Så det er godt, at vi får lidt træning i at spille mod en modstander som dem, siger Lasse Schöne.

Åge Hareide understreger, at Luxembourg er et niveau over hold som San Marino og Malta, der får klø hver kamp.

Fremgangen i luxembourgsk fodbold afspejler sig også i klubholdet Dudelange, der for andet år i træk er i Europa Leagues gruppespil, mener han.

- Deres landshold er også vokset. De har spillet godt i mange kampe. Det er et hold, der er bedre end bunden af Europa, de er dygtige.

- Kampen har en værdi for os, fordi vi møder Gibraltar næste gang. Vi får god træning ud af at møde et lavtliggende hold, siger Åge Hareide.