Landsholdet skal gøre dåseåbneren skarpere

Her tog Kasper Hjulmand hul på en ni dage lang samling, der byder på VM-kvalifikationskampe mod Moldova og Østrig, og hvor Danmark med to sejre kan booke billetten til næste års VM-slutrunde i Qatar.

Landstrænerens gode humør skyldes blandt andet, at han nu har lidt bedre tid til at nørkle med de taktiske detaljer.

De seneste samlinger har budt på tre kampe på ni dage, så det i høj grad har handlet om at dosere spillernes kræfter for at sikre friske ben.

- Det er rart at have mere tid til at træne. Så nu bruger vi mandag og tirsdag på at sørge for, at nogle kommer helt op i omdrejninger, mens andre skal undgå at lide overbelastning.

- Onsdag og torsdag kan vi virkelig give den gas, og det bliver en type af træninger, vi ikke tidligere har haft.

- De ligger et par dage før en kamp, og derfor kan vi komme lidt videre med vores idéer med spillet, og vi kan nøjes med at forberede os på en kamp ad gangen, siger Kasper Hjulmand.

De kommende dage skal landsholdet træne flittigt på offensive spilåbninger. Dem bliver der brug for, når Danmark lørdag spiller ude mod Moldova, der forventes at parkere bussen foran eget mål.

- Vi skal lære nogle ting af kampen mod Færøerne (1-0-sejr i september, red.) og se, om vi kan bruge det mod Moldova.

- Vi skal have udviklet vores gennembrudsspil og afslutningsspil. Vi har ikke haft særlig meget tid til at arbejde systematisk med den del af spillet, så det kommer vi til at bruge en masse tid på.

- Vi skal blive bedre til at angribe rummene på banen, og vi skal udvikle, hvordan vi kommer til afslutninger mod hold, der står og pakker sig med ti mand omkring eget felt, siger Kasper Hjulmand.

- Vi skal også arbejde videre med vores dødbolde, for det er en vigtig del af spillet, tilføjer han.

Selv om en række spillere var fraværende ved mandagens træning, blev der allerede taget hul på nogle af de offensive øvelser.

De over 1000 fremmødte landsholdsfans kunne se spillerne øve forskellige indlæg og afslutninger, og hver eneste scoring fra Kasper Dolberg, Mohamed Daramy og de øvrige træningsspillere blev belønnet med jubel.

Danmark har åbnet VM-kvalifikationen med seks sejre i seks kampe og en målforskel på 22-0.

Cifrene indikerer, at alt ser ud til at være i sin skønneste orden på landsholdet, men det er også en anledning til at klø på til træning.

- Som træner er det nemmere at stille hårde krav, når man også har resultaterne med sig, påpeger Hjulmand.